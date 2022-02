Beleef de lente: open voorplein kasteel Hackfort

VORDEN – De eerste voorjaarsbloeiers bloeien, de vogels kwetteren er vrolijk op los en de eerste groene blaadjes komen aan de bomen. De lente kondigt zich aan. Reden voor een feestje! Daarom zetten onze boswachters op zondag 6 maart van 11:00 tot 15:00 uur graag de poorten open van het voorplein van kasteel Hackfort, Vorden. Toegang is gratis; aanmelden niet nodig. Meer informatie en de handige bloeikalender vind je op www.natuurmonumenten.nl/hackfort.

Bloemenpracht en lentekriebels

Kom genieten van zeeën van bloemen met indrukwekkende kleuren. De voorjaarsbloeiers, ook stinzenplanten genoemd, tonen de natuur in al haar pracht en zorgen voor de eerste lentekriebels. Vooral het voorplein kleurt massaal wit met paars van de sneeuwklokjes, lenteklokjes en bonte krokussen. Op 6 maart stellen boswachters van Natuurmonumenten je in de gelegenheid de paden rondom dit voorplein te bewandelen. Onderweg vertellen ze je graag meer over deze prachtige voorjaarsbloeiers waar landgoed Hackfort in Gelderland en ver daarbuiten zo bekend om staat.

Geef de lente je eigen kleur!

De vrolijke voorjaarsbloeiers geven inspiratie. Ook kunstliefhebbers kunnen dit jaar hun hart ophalen tijdens het ‘Open voorplein’. Met mooi weer toont een kunstenaar haar live art op het voorplein waarbij ze de stinzenplanten en landgoed Hackfort dit jaar live zal vereeuwigen op het doek. Ook aan de kleine kunstenaars is gedacht. Houdt je (klein)kind van lekker schilderen en kliederen met verf? Als het weer het toelaat, kunnen kinderen zelf een kunstwerk komen maken op het voorplein.

Beleef de lente; extraatjes voor een ultiem lentegevoel

De hele lente lang kun je genieten van de verschillende bloementapijten. Wil je weten wat wanneer bloeit, check dan vooral de handige bloeikalenders op de site. Op zondag 6 maart heten boswachters leden van Natuurmonumenten welkom met een vrolijk extraatje om het ultieme lentegevoel ook thuis te beleven.

Voor niet leden die deze zondag lid worden, geldt een speciale aanbieding: je ontvangt een Lente-waardebon van een tientje korting op het heerlijke Lente-menu, speciaal samengesteld door de koks van de Keuken van Hackfort.

Kijk voor het actuele programma, meer (schilder) inspiratie, de bloeikalender, speciale stinzen-weetjes en tips voor kleurrijke bloemenroutes op www.natuurmonumenten.nl/hackfort.

