WINTERSWIJK – Ter gelegenheid van Mondriaans 150ste verjaardag staat Mondriaan dit jaar in Museum Villa Mondriaan naast hedendaags talent. Net als Mondriaan verovert de in Winterswijk geboren Louise te Poele de wereld en is zij deze zomer terug met de solotentoonstelling Into the Pleasure Dome. Spiegelende platen, abstracte paardfiguren, wapperende gewaden, een kleurrijke bloemenzee; door middel van fotografische en driedimensionale werken creëert te Poele een totaalervaring voor bezoekers waarmee ze de rol van de mens in relatie tot de natuur bevraagt. Into the Pleasure Dome is te zien vanaf 30 april 2022 tot en met 26 februari 2023.

Hoe rekbaar is de wereld? Zo rekbaar en lenig als de geest. Met Into the Pleasure Dome vecht multidisciplinair kunstenaar te Poele tegen bestaande en gestolde aannames en omarmt zij mogelijkheden en vrijheid. ‘’De werkelijkheid is soms een onoplosbare puzzel. Natuurlijk vraag ik me ook wel eens af, in hoeverre buigt de wereld mee totdat ze knakt of is die rekbaarheid toch groter dan dat wij misschien denken? En moeten we soms een beetje wennen aan alle nieuwe verschijningsvormen?’’, aldus te Poele. Wars van modern cynisme en met haar gedachtenspinsels als belangrijkste oerbron biedt te Poele met Into the Pleasure Dome een surrealistische verwondering in turbulente tijden.

Met behulp van fotografische werken en installaties heeft te Poele drie tentoonstellingsruimtes omgetoverd tot levende kunstwerken. In deze ruimtes bevraagt te Poele de scheidingslijn tussen binnen en buiten, tussen beperking en vrijheid, tussen dier en natuur. Bezoekers worden uitgedaagd om zich middenin de kunstwerken te begeven en letterlijk in haar creaties te kruipen. Wees welkom, maar besef dat elke stap in deze Pleasure Dome resoneert en invloed heeft op de werken. ‘’Beweegt daar nou een staart?’’

Te Poele nam in 2017-2018 deel aan de eerste editie van de tentoonstelling Jong en Veelbelovend in Villa Mondriaan. Hierin reageerde ze op het halfronde stilleven Uw Woord is de Waarheid van Piet Mondriaan door de cirkel rond te maken met haar werk Welcome to the Pleasure Dôme. Met een halfronde foto waarop een stilleven van kleurrijke, verwelkte bloemen te zien is, bood ze een tegenhanger voor Mondriaans schilderij waarin symbolen voor overwinning en vrede centraal staan. Na afloop van de tentoonstelling werd het werk aangekocht en als onderdeel van de vaste collectie tentoongesteld.

Ter gelegenheid van Mondriaans 150ste geboortejaar staat het talent van eigen bodem centraal. Naast de solotentoonstelling van te Poele, belicht Villa Mondriaan vanaf 30 april het werk van ontwerper Joris Laarman. Beide talenten groeiden op in de Achterhoek, te Poele in Winterswijk en Laarman in het nabijgelegen Borculo. In Joris Laarman: Een stoel voor iedereen toont Villa Mondriaan een bijzondere selectie Maker Chairs van Laarman. Opgebouwd uit kleine 3D geprinte of houten onderdelen, waarvan de blauwdrukken digitaal beschikbaar zijn, demonstreren deze stoelen hoe technologie en ambacht samen gaan. Into the Pleasure Dome en Joris Laarman: Een stoel voor iedereen zijn tot en met 26 februari 2023 te zien.

Daarnaast staat Mondriaan ook elk halfjaar in dialoog met een van zijn tijdgenoten. Op 30 april opent de tentoonstelling Mondriaan & Maris: De erfelijke last van Simon, waarin Mondriaans vriendschap met Simon Maris centraal staat. De tentoonstelling belicht de start en ontwikkeling van beide kunstenaarscarrières en besteed aandacht aan de relatie tussen Simon en zijn familie, de gebroeders Maris. Mondriaan & Maris is nog tot en met 25 september 2022 te zien.

