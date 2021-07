Bibliotheek ondersteunt bij vragen CoronaCheck-app

Deel dit bericht













Dankzij het teruglopen van de besmettingsaantallen en het steeds groter aantal gevaccineerde burgers kunnen we deze zomer hopelijk gaan genieten van een fijne vakantie. In de CoronaCheck-app is een QR-code te downloaden, waarmee je toegang krijgt tot diverse locaties/evenementen en verschillende vakantielanden. Maar wat als je geen smartphone hebt en toch een vaccinatiebewijs wilt bemachtigen? Of wat als je niet weet hoe die CoronaCheck-app werkt? De medewerkers van het Informatiepunt Digitale Bibliotheek helpen je op weg. Maak een afspraak bij het spreekuur.

CoronaCheck-app

Voor toegang tot bepaalde locaties, activiteiten en landen is een coronabewijs nodig. Bezoek je een locatie of land waar dat het geval is? Je kunt je laten testen op Corona. Is de uitslag negatief, dan kun je in de CoronaCheck-app je gegevens ophalen, waarmee je een QR-code kunt maken. Ben je al volledig gevaccineerd? Ook dan kun je een QR-code maken in de app. Die code laat je scannen aan de deur van de locatie waar je naar binnen wilt. Denk natuurlijk ook aan een identiteitsbewijs en je toegangskaartje.



Hulp nodig?

Lukt het niet met de app? Of heb je geen smartphone? Dan kun je in de Bibliotheek om hulp vragen. Een speciaal opgeleide medewerker helpt je dan verder met het downloaden van de app en de werking ervan, of met het ophalen van een papieren bewijs. Denk eraan dat het wel noodzakelijk is dat je je DigiD-gegevens weet. Geen DigiD? Vraag die dan eerst aan, of maak een afspraak bij ons spreekuur om hierbij hulp te vragen.

Ook is het noodzakelijk om volledig gevaccineerd te zijn. Alleen dan is het mogelijk om een vaccinatiebewijs in de vorm van een QR-code te maken. Een bewijs in de CoronaCheck-app is persoonlijk. Dat betekent dus dat iedereen de app op zijn/haar eigen telefoon moet zetten.

Openingstijden spreekuren Informatiepunt Digitale Overheid

Op de site www.oostachterhoek.nl/ido vindt u meer informatie. Daar kunt u ook vinden op welke momenten er in de zeven vestigingen spreekuren worden gehouden. Aanmelden voor een afspraak is eveneens mogelijk via deze site, maar ook via het Servicebureau van de Bibliotheek Oost-Achterhoek: 088-0062929.