Bibliotheek start met netwerkbijeenkomsten voor werkzoekenden

ACHTERHOEK – Vanaf oktober organiseert de Bibliotheek Oost-Achterhoek een reeks netwerkbijeenkomsten voor werkzoekenden. Tijdens deze bijeenkomsten staat netwerken centraal en gaan deelnemers aan de slag met interactieve oefeningen om hun sollicitatievaardigheden te vergroten. De meetings zijn gratis te bezoeken, aanmelden is noodzakelijk. De eerste vindt plaats op 12 oktober (vanaf 10.00 uur) aanstaande. Tijdens de activiteit wordt rekening gehouden met de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus.

JobOn

Directeur Ton Mengerink van de Bibliotheek Oost-Achterhoek “Als Bibliotheek veranderen wij steeds meer in een ontmoetingsplaats waar iedereen zich verder kan ontwikkelen. Met deze bijeenkomsten breiden we ons aanbod uit en hopen we werkzoekenden in de buurt verder te helpen”.

Dit aanbod voor werkzoekenden is tot stand gekomen vanuit een samenwerking tussen JobOn, de landelijke community voor werkzoekenden, en de Koninklijke Bibliotheek. “JobOn gelooft in de kracht van netwerken en organiseert netwerkbijeenkomsten, workshops en online trainingen voor mensen die op zoek zijn naar een passende baan. We zijn blij dat onze netwerkbijeenkomsten nu ook in de Bibliotheek Oost-Achterhoek worden georganiseerd”, aldus Inge Laagewaard, projectmanager bij JobOn.

Nieuwe contacten en concrete tips

Sylvia Franck organiseert de netwerkbijeenkomsten vanuit de Bibliotheek: “Met behulp van de verschillende JobOn werkvormen kunnen we als Bibliotheek inhoudelijke en inspirerende netwerkbijeenkomsten voor werkzoekenden organiseren. Samenwerken staat hierbij centraal. Doel is het leggen van nieuwe netwerkcontacten en het opdoen van concrete tips en handvatten om verder te komen in de zoektocht naar een nieuwe baan”.

Workshops op gebied van loopbaanontwikkeling

De komende maanden staan er drie bijeenkomsten in de Bibliotheek Eibergen gepland. Denk hierbij aan workshops als ‘Een cv waar je trots op bent’, of ‘Gelukkig in je droombaan’. Een divers aanbod met een breed palet aan onderwerpen die waardevol zijn voor iedereen die op zoek is naar een nieuwe baan.

Aanmelden

De eerste bijeenkomst staat gepland op 12 oktober om 10.00 uur in de Bibliotheek in Eibergen. Deelnemen is gratis, maar aanmelden is een vereiste. Dit aanmelden kan op www.oostachterhoek.nl/werkbieb, of door te bellen met het Servicebureau van de Bibliotheek Oost-Achterhoek: 088-0062929.

