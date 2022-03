Bijeenkomsten notenteelt en agroforestry voor boeren uit Oost-Nederland

Agrarisch ondernemers zoeken nieuwe verdienmodellen voor de korte en (middel)lange termijn. Voor agariërs en andere grondeigenaren in Oost-Nederland die het verdienmodel willen verbreden, organiseren Stichting Cropeye, LTO Noord en Stichting Stimuland twee bijeenkomsten over notenteelt en agroforestry.

Bij de notenteelt gaat het specifiek om de teelt van walnoten, hazelnoten en tamme kastanjes. Agroforestry is het integreren van bomen in je bedrijfssysteem. Tijdens de bijeenkomsten worden vragen behandeld over hoe notenteelt en agroforestry te combineren is met een agrarisch bedrijf, wat voorwaarden en aandachtspunten zijn en wat het belang van samenwerking is.

Geen ‘one-size-fits-all’ benadering

Mede-initiatiefnemer van deze bijeenkomsten en senior projectmanager bij Stimuland Jan ten Tije: “Boeren zoeken nieuwe verdienmodellen voor de korte en (middel)lange termijn. Daarbij is iedere boer anders en is er geen ‘one-size-fits-all’ benadering voor een verdienmodel. Aan nieuwe verdienmodellen, die pas op langere termijn financiële winsten opleveren, kleven risico’s. Als individuele agrariër kun je de risico’s die optreden bij de omslag naar andere verdienmodellen niet altijd zomaar dragen. Kleine stapjes, waarbij risico’s worden gedeeld, kennis wordt ontwikkeld en ervaring wordt opgedaan, zijn wel mogelijk. Dit initiatief is zo’n klein stapje en past in het grotere vraagstuk over de verduurzaming van en nieuwe verdienmodellen in de landbouw.”

Informatie en aanmelden

Op dinsdagavond 22 maart 2022 organiseren we een online bijeenkomst ‘Agroforestry en notenteelt, kan ik dat combineren met mijn bedrijf?’.

Lees hier meer informatie over deze online bijeenkomst.

Op dinsdagavond 29 maart 2022 organiseren we in uitgaansgelegenheid Dieka in Markelo de bijeenkomst ‘Nood(t)zaak om krachten te bundelen voor noten in Oost-Nederland?’.

Lees hier meer informatie over deze fysieke bijeenkomst.

Klik hier voor aanmelding voor de online bijeenkomst en/of fysieke bijeenkomst.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....