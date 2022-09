Biltstar – een lokale samenwerking van kunst, cultuur, samenlevin

WINTERSWIJK – Biltstar is een initiatief van kunstenaar Ronald Mullié waarin verbinding tussen kunst en de mens anno nu centraal staat. Iets ‘ons allemaal’, oud en vertrouwd en tegelijkertijd van deze tijd.

Bij Biltstar is er plek voor iedereen om deel te nemen, om tot je te nemen en om eigen invulling te geven. Biltstar verheft het aardse tot kunst en brengt de (hogere) kunst tot het aardse door middel van de aardappel.

Op zondag 11 september wordt het Aardappelfestival Biltstar georganiseerd in de Gemeente Winterswijk. Biltstar is eerder uitgevoerd in het Guido Gezellemuseum in Brugge, België en is een interactief middag waarin de schone kunsten worden gecombineerd met elkaar ontmoeten, samen eten en spelen.

De aardappel staat centraal op de zondagmiddag in Winterswijk: het gewas dat iedereen al eeuwen kent uit kookpan, frituur of oven en in de meeste keukens minimaal wekelijks wordt verwerkt in gerechten. De aardappel heeft al vanaf de Tachtigjarige Oorlog bijgedragen aan de Nederlandse (eet) cultuur en daarmee is dit festijn onderdeel van de culturele jaaragenda rondom 1572, de geboorte van Nederland.

Ook beeldend kunstenaars raakten geïnspireerd, zo ook kunstenaar Ronald Mullie, woonachtig in het Woold. Bij Klimop vond hij een plek waar samen met buurtbewoners en andere Winterswijkers er gewerkt wordt in de moestuin en waar ook de aardappel zorgt voor een verbinding tussen mensen. Het terrein van Klimop leent zich voor een variatie aan uitspattingen waaraan deelgenomen kan worden. Zo zijn er de ‘Potato Games’ op het plein, wordt er stempelkunst gemaakt met aardappels en worden de volwassenen getrakteerd op een Kunstlezing. De allerkleinsten worden voorgelezen in het Achterhoeks dialect en een professioneel kok demonstreert de grote variatie aan aardappelgerechten die in eigen keuken makkelijk na te maken is.

Het geheel wordt omlijst door muzikanten van Boogie Woogie, die bijpassende klanken laten horen. Als afsluiting krijgt elk huishouden een kunstwerk mee van de hand van Mullie. Het festival is uitermate geschikt om als gezin aan deel te nemen.

Wat: Biltstar, evenement voor jong en oud

Wanneer: zondag 11 september, 13:30-18:00 uur

Waar: Noteboomstraat 20, Winterswijk

I.s.m. lokale kunstenaars, Klimop, Boogie Woogie, Projectgroep 1572

Entree gratis

Meer info www.facebook.com/klimopwinterswijk en www.mullie-dallinga.nl

