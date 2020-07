Boeiend concert door D-examenkandidaten van Boogie Woogie Cultuurcentrum

Eerste D examen recital op cello!

WINTERSWIJK – Op maandagavond 6 juli hebben vier D – examenkandidaten van Boogie Woogie Cultuurcentrum van dit cursusjaar zich in de concertzaal gepresenteerd.

In zijn openingswoord zei organisator Bert Roerdinkholder dat hij blij was dat dit weer mogelijk was. Het aantal bezoekers van het concert was door de RIVM-regels weliswaar gelimiteerd maar het enthousiasme was er niet minder om. Het publiek kon luisteren naar Kobus Assinck (cello), Willeke Hoftijzer (altsax), Senne Vaags (hoorn) en Casper te Hietbrink (hoorn). De eerstgenoemde twee leerlingen verzorgden een recital, een examen nieuwe stijl waarbij een afwisselend programma wordt gepresenteerd en de organisatie ook geheel in handen ligt van de kandidaten. Bij het cello recital waren uiteraard werken uit het standaardrepertoire te horen. Bijzonder was dat er ook muziek van Nirvana en David Bowie was te beluisteren in bandbezetting. Willeke sloot haar examenprogramma af met de Bohemian Rhapsody van Queen. Zij werd begeleid door een saxofoonkwartet. De hoornisten speelden respectievelijk muziek van Mozart en Richard Strauss (hoornconcerten). De muziek van Mozart werd mooi ingetogen vertolkt en Strauss met veel bravoure. Passend bij de muziek. Het was een prachtige avond die terug te horen en te zien is via You Tube. De link is binnenkort te vinden op de website van Boogie Woogie: www.boogiewoogie.nl

De eerstvolgende activiteit van Boogie Woogie Cultuurcentrum is het Open Huis op zaterdag 5 september. Tijdens het Open Huis kan iedereen zich aanmelden voor een gratis proefles. Dit kan natuurlijk ook al vóór het Open Huis. Hiervoor kunnen belangstellenden contact opnemen met de administratie via e-mail, info@boogiewoogie.nl, of telefoon, 0543 51 55 69

Overige geslaagden examens juni 2020:

AOV Aalten, Pien Tebeest, klarinet A

De Eendracht Aalten, Norbert Lensink, altsaxofoon D, Jens Veenstra, slagwerk ongestemd A, Sanne Ruesink, bugel A

Excelsior Barlo, Joyce Westerveld, bugel B, Heidi Pennings, trompet B, Laurens Pennings, trombone A, Jochem Kobus, euphonium A

DeMB Bredevoort, Madelief Veldkamp, dwarsfluit A, Sander Piek, altsaxofoon A

Advendo Lintelo, Dianne Winkelhorst, altsaxofoon B, Isa Ouwersloot, sopraansaxofoon C, Anna Sluiskes, bugel B, Nienke Klein Wolterink, hoorn B, Noor Konink, bugel B, Rens Konink, bugel B

Crescendo IJzerlo, Debby Westerveld, altsaxofoon C, Michiel Wellink, slagwerk ongestemd C, Mirte Kruisselbrink, trombone C, Mees Bosmann, slagwerk ongestemd B, Annaëlle Mengerink, bugel B, Lena Kraaijenbrink trompet, B, Pien Helmink, bugel B, Marlies Jansen, bugel A, Benthe Wassink, trompet B, Lotte Hartjes, bugel A, Timo van Schijndel, hoorn A, Fleur Kampshof, bugel A, Lode Kruisselbrink, slagwerk ongestemd B

Muziekvereniging Groenlo, Caya Koppelman, fagot B, Teus Porskamp, altsaxofoon B, Koss van Wees, hoorn A, Tess Papen, dwarsfluit A, Julia Roes, altsaxofoon A, Fie Goossens, klarinet A

St. Agatha Harreveld, Nina Hulshof, trompet C

St. Caecilia, Lichtenvoorde, Celeste Wensink, altsaxofoon A, Laura Hummelink, dwarsfluit A, Elke Schenk, hobo A

St. Switbertus Lichtenvoorde, Kees Rondeel trompet A

Harmonie Zieuwent-Mariënvelde, Yva Stegers, bariton B, Demi Klein Holkenborg, hoorn A, Gydo Evers, klarinet A, Friso Vosters, klarinet A, Tom Holweg, trompet A, Lott ter Maat, klarinet A

Concordia Kotten, Maurin Kuenen, slagwerk ongestemd B, Emmy Hesselink, klarinet C, Chanandra Siegerink, dwarsfluit B, Bart Schoppers, trombone C, Fabian van Til, altsaxofoon B, Matthijs van Eerden, trombone A, Thomas van Eerden, euphonium C

Crescendo Ratum, Karin Tjallingi, bugel B, Gerdien van der Veer, sopraansaxofoon C, Pippa Hijink, slagwerk ongestemd B, Sem Stronks, slagwerk ongestemd B, Jorrit Tolkamp, slagwerk ongestemd B, Amely Oonk, euphonium A

Eendracht Winterswijk, Rien Hagenaars, tenorsaxofoon C, Buce Lopulissa, altsaxofoon B, Ineke Kraaijenbrink, hoorn A, Andrea Janssen, hoorn A, Arianne Jentink, altsaxofoon C, Imme Wilterdink, altsaxofoon C, Cecile Jansen, bariton A

Excelsior Winterswijk, Davey ten Dolle, slagwerk ongestemd A, Bink Wonnink, slagwerk ongestemd B, Hielke Hovinga, klarinet A, Roos Vruggink, klarinet A, Tijn Rensink, trompet A, Brandon Oosterink, slagwerk ongestemd A, Tygo Steuber, slagwerk ongestemd A, Mirthe Rensink, altsaxofoon C, Nessa Hilbelink, klarinet B, Daan Sigger, slagwerk ongestemd A

KWOV harmonie Winterswijk, Ilse Legters, slagwerk gestemd A, Lara Stronks, hoorn D, Jeroen Burgers, altsaxofoon C, Yassir Bachir, altsaxofoon B, Matt Heesen, euphonium B, Stijn Teunissen, trombone B, Stijn Inberg, altsaxofoon A, Emma Glazenburg, trompet B

KWOV symfonie Winterswijk, Manon van Bolhuis, cello B, Leanne Bom, cello A

WAV, Meike Rabbers, accordeon A

Overig, Juju Stassen, piano B, Teun Assinck, tenorsaxofoon B, Anne Hovinga, piano B, Anahit Hambartsoemjan, piano C, Marike Hovinga, piano B, Myron Tolkamp, bugel A, Amber te Lintum, bugel A, Iris Nijman, trompet A, Rebecca Grevers, viool A, Nga-Lam Tang, piano B, Rosalie Kos, piccolo A

