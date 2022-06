Boekpresentatie ‘Nicks reis naar genezing’

WINTERSWIJK – Een 21-jarige jongen in de bloei van zijn leven, sporten, studie, werk en vrienden, niets was hem teveel, er was geen wolkje aan de lucht. Tot 25 september 2020. Er kwam een storm aan. ‘Het is niet goed, hij moet eruit, vandaag nog!’ Niet bepaald de woorden die je wilt horen van de uroloog als er zojuist een echo is gemaakt. Ik heb kanker, en nu? Wat is dit? Hoe ga ik hier mee om? Maar nog een betere vraag, hoe kom ik hier weer van af? Want ik wil nog niet dood!

boek; Nicks reis naar genezing

Nick Wassink heeft het boek ‘Nicks reis naar genezing’ geschreven om zijn verhaal te vertellen, om mensen te inspireren en te helpen. Zijn leven vóór de ziekte, de gesprekken met de artsen, de onderzoeken en de uiteindelijke diagnose. Maar ook het fysieke en mentale gevecht, de nasleep en zijn gedachten. Alles komt aan bod in dit 300 pagina’s makkelijk leesbare boek. Tijdens de reis naar genezing en daarna weten steeds meer mensen de weg naar Oriolus te vinden. Niet alleen mensen met de diagnose kanker, maar ook hun naasten en nabestaanden. Oriolus kan ondersteuning bieden o.a. op het gebied van ontspanning, verwerking en het vinden van de juiste informatie.

Hoe mooi en passend is het dat Nick over zijn boek komt vertellen bij Oriolus in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, de plek waar zijn heftige reis begon.

Wil je bij de boekpresentatie aanwezig zijn? Dat kan op woensdagavond 6 juli a.s. in het SKB te Winterswijk. Inloop met koffie en thee vanaf 19.00 uur, start presentatie om 19.30 uur. Aanmelding is noodzakelijk op mailadres lezing@oriolus-achterhoek.nl uiterlijk vrijdag 1 juli. Er is een box aanwezig voor een vrije gift.

Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, maar ben je toch benieuwd naar het verhaal van Nick? Het boek is te bestellen via: http://www. nicksreisnaargenezing.nl

