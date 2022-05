Boerderijen fietstocht Woold, Winterswijk

<WINTERSWIJK – De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseren op zaterdag 14 mei 2022 een boerderijen fietstocht in de Achterhoek. Omdat de scholtengoederen toch wat ver uit elkaar liggen is een fietstocht de ideale manier om er in één dag zoveel mogelijk te zien. Onderweg vertelt de boswachter over de scholtenboeren, want dat waren geen gewone boeren. Geniet van de mooie, oude boerderijen en de rijke natuur er omheen.

Vooraf online reserveren is noodzakelijk.

Tijd: start om 10:00 uur. Duur: ca. 5 uur. Afstand: ca. 50 km.

Deelname: 5,00 euro p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar 2,50 euro p.p., donateurs gratis op vertoon van een geldige GLK donateurspas.

Opmerking: de tocht is ruim 50 km lang, houd hier rekening mee! Neem uw eigen fiets mee en iets te eten en drinken voor de lunch onderweg.

Meer informatie en online reserveren: www.glk.nl/excursies