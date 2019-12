Boogie Nights better days

ULFT – Op 21 december komt de disco show van Nederland naar de DRU voor een speciale avond. De verlichte dansvloer gaat ook weer mee en we draaien niet alleen de muziek uit die tijd maar laten ook de clips en beelden uit die tijd zien. Kortom, dit wordt weer een avond herinneringen ophalen.

Boogie Nights is het 30+ feest van Nederland. Je hoort de beste muziek uit de 70’s, 80’s en 90’s en ziet op mega schermen de originele videoclips uit die tijd! Ook ligt er een enorme verlichte dansvloer op je te wachten waar je op los kan gaan. Landelijke bekende dj’s die hun sporen al hebben verdiend zullen voor een ongekende sfeer zorgen. Onder andere Rob Spijker (ID&T en Slam fm), Juri Verstappen (Radio Veronica), Silverius (Radio Veronica), Mike Van Doorn en Hilco Slik (Radio Veronica).

Informatie

Boogie Nights vindt plaats op zaterdag 21 december in het het Portiersgebouw op het DRU Industriepark. De zaal opent om 21:00 uur. Kaarten zijn voor € 10,75 in de online voorverkoop via onze website en voor €12,50,- aan de deur.