WINTERSWIJK – Kinderen die zeven jaar of ouder zijn kunnen zich nu aanmelden voor een kennismaking met de bugel, docent Henrike Oonk, of de klarinet, docent Mireille Hitman.

De bugel of flügelhorn is een koperen blaasinstrument dat een belangrijk instrument is in fanfare-orkesten. De vorm van de bugel is geheel conisch voorbij het ventielhuis en heeft ruimere bochten dan de trompet. Daardoor heeft de bugel een veel zachtere, warmere en rondere klank. De bugel is een ontwerp van Adolphe Sax, die ook de saxofoon ontwierp. Adolphe Sax wilde een instrument dat op een trompet leek, maar een zachtere en warmere klank had.

De klarinet is een blaasinstrument behorend tot de enkelrietinstrumenten. In het harmonieorkest en symfonieorkest wordt de klarinet gerekend tot de houtblazers. De middeleeuwse voorloper van de klarinet, als enkelriet-instrument, is de chalumeau. De klarinet is waarschijnlijk rond 1690 uitgevonden door Johann Christoph Denner. De meest gangbare klarinet is de B♭-klarinet, deze is ongeveer 66 cm lang. Door de eeuwen heen is de klarinet steeds verder ontwikkeld.

Aanmelden: De kennismaking start op woensdag 1 februari om 17.00 uur. Iedereen die mee wil doen kan zich opgeven via info@boogiewoogie.nl, doe dit z.s.m. Meer info is te vinden op de website van Boogie Woogie: www.boogiewoogie.nl

