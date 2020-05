Boogie Woogie Cultuurcentrum start weer met individuele lessen

WINTERSWIJK – Na een lange periode beginnen de basisscholen op 8 juni a.s. weer aan een volledig programma. Ook overige maatregelen zijn ondertussen versoepeld. Daardoor is het ook voor Boogie Woogie Cultuurcentrum weer mogelijk om haar deuren te openen. In juni geldt nog wel de restrictie dat er tegelijkertijd maximaal 30 personen in het gebouw mogen zijn en vanaf juli maximaal 100.

Dit betekent concreet dat de er vanaf 8 juni weer individuele lessen (1 op 1) worden gegeven in ons hoofdgebouw aan de Roelvinkstraat in Winterswijk en in de dèpendance aan de Patronaatsstraat in Lichtenvoorde. Lesgeven op andere locaties is afhankelijk van het feit of deze locaties beschikbaar zijn en voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Leerlingen zijn daarover individueel ingelicht.

Groepen

De meeste groepsactiviteiten zijn nog niet mogelijk in verband met het niet kunnen voldoen aan de 1,5 meter afstand die in acht moet worden genomen.

Examens

De praktijkexamens zijn verplaatst naar de week van 16 juni zodat de betrokken leerlingen het cursusjaar toch op goede wijze kunnen afronden. Het Openbare D-examen is verplaatst naar 8 juli en zal, in verband met de 1,5 meter afstandsregel, alleen bijgewoond kunnen worden door genodigden.

