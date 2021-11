Boogie Woogie in RTL4 programma ‘Onderweg naar de Regio’

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – Zondag 14 november om 15.30 uur wordt in het RTL4 programma ‘Onderweg naar de Regio’ aandacht besteed aan Boogie Woogie, instituut voor kunst en cultuur in Winterswijk. Naast het reguliere aanbod ligt de focus op diverse nieuwe activiteiten die inmiddels zijn geïnitieerd. In het programma is te zien dat Boogie Woogie sterk aan het innoveren is.

Directeur Gerben Grooten schetst de dynamische geschiedenis op het gebied van kunst en cultuur in Winterswijk. Het is logisch dat Boogie Woogie een belangrijke spil is op dit gebied. Bij deze organisatie kunnen reguliere muzieklessen gevolgd worden, zowel vocaal als instrumentaal, en dans- en balletlessen. Er zijn echter nog zoveel meer mogelijkheden, ook op het terrein van de beeldende kunst. In de uitzending komen fragmenten voorbij van het WoooW orkest, een ensemble bestaande uit strijkers, blazers en ritmesectie, de schilderclub en de geluids – en opname studio. In deze studio zijn Lenn (Lennart Hoftijzer) en Jesse Klein Entink bezig met hiphop en EDM (Electronic Dance Music) producties. Boogie Woogie anno 2021 vernieuwt zich en dat is aanstaande zondag te bekijken.

De uitzending wordt herhaald op zaterdag 20 november om 13.30 uur. Abonnees op Videoland kunnen de uitzending te allen tijde terugkijken.

Lees ook ....