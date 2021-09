Boogie Woogie start korte cursussen in oktober

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – In de maand oktober start Boogie Woogie – instituut voor kunst en cultuur – met een aantal interessante en leuke korte cursussen.

Cursus – Herontdek je stem

Dit is een korte opfriscursus voor zangers om na de coronastilte weer in contact te komen met de eigen stem en klank. Het vertrouwen in het eigen geluid is essentieel voordat een zanger in een koor gaat zingen. Daarnaast is er aandacht voor het ‘tunen’, aftasten en aanpassen van de klank binnen een groep. De cursus start op dinsdag 12 oktober en de lessen zijn steeds van 19.30 – 20.45 uur. Docent is Annette Weterings.

Popmuziek waar je enthousiast van wordt

Een aantal artiesten, een aantal stromingen. Bekende artiesten, maar ook veel onbekende. Een cursus waarin niet geschuwd wordt de randen van de popmuziek op te zoeken. In deze cursus veel aandacht voor het ontstaan van de Rock & Roll. Na afloop van elke cursusbijeenkomst ontvangen de deelnemers een CD met daarop de muziek die is besproken.

De cursus start op dinsdag 12 oktober en de lessen zijn steeds van 19.30 – 21.30 uur. Docent is Sjoerd Kemeling.

Cursus slaggitaar voor volwassenen

Aan de hand van een leerboek komen de verschillende aspecten van het gitaarspel aan de orde zoals akkoorden en aanslagmanieren voor het begeleiden van liedjes.

Naast aandacht voor liedbegeleiding worden er in de les natuurlijk ook bekende popnummers nagespeeld. Kennis van het notenschrift is absoluut niet vereist, men leert gitaarspelen aan de hand van akkoorddiagrammen en eenvoudige ritmen.

De cursus start op woensdag 13 oktober en de lessen zijn steeds van 20.00 – 21.00 uur. Docent is Léon Venderbosch.

Kennismaking met het accordeon voor iedereen vanaf 7 jaar

In deze korte cursus wordt kennisgemaakt met het accordeon. Uiteraard komt aan de orde hoe het instrument bespeeld wordt en wat daarbij nodig is. Daarnaast aandacht voor muziekstijlen. Het is een ontdekkingstocht om te zien of het accordeon bij de deelnemer aan de cursus past. Noten kunnen lezen hoeft niet. De cursus is bedoeld voor diegenen die nul ervaring met het accordeon hebben.

De cursus start op donderdag 28 oktober en de lessen zijn steeds van 16.30 – 17.30 uur. Docent is Wil Plas.

Beats The School

Onder de naam Beats The School biedt Boogie Woogie lessen en workshops aan in het produceren van muziek via DAW (Digital Audio Workstation) software FLstudio en Cubase. Beide programma’s bieden de mogelijkheden om de producers van nu zelf producties te laten maken bijvoorbeeld in de diverse house en urban genres.

Kennis overdragen aan een nieuwe generatie jonge muzikanten, daar gaat het om. Er zijn workshops voor beginners en voor gevorderden.

De lessen starten op vrijdag 29 oktober, beginners van 15.00 – 16.00 uur en gevorderden van 16.15 – 17.15 uur. Docent is Melvin Dijkema.

Opfriscursus Klarinet

Deze cursus is voor muzikanten die weer een herstart willen maken, voor iedereen die thuis speelt maar niet verder komt, of voor klarinettisten die begeleidt willen worden bij het instuderen van een lastig concert/concourswerk. De insteek kan heel divers zijn. Deze opfriscursus is ook geschikt voor ensembles die muzikaal willen groeien. Muzikanten kunnen zich als groep aanmelden.

De lesdag en tijd worden in overleg vastgesteld. Docenten zijn Mireille Hitman en Anita Maris.

Aanmelden: voor de cursussen ‘Herontdek je stem’, ‘slaggitaar voor volwassenen’ en ‘popmuziek waar je enthousiast van wordt’ vóór vrijdag 8 oktober. Voor de overige cursussen graag opgeven vóór vrijdag 15 oktober. Dat kan per e-mail, info@boogiewoogie.nl of telefoon, 0543 515 569.

Meer info over de korte cursussen is te vinden op www.boogiewoogie.nl



