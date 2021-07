Boogie Woogie’s kunst- en cultuurprogramma “Uit de Kunst” sluit seizoen af!

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – Op dinsdag 13 juli, van 18.00 – 19.00 uur, is het de vierde keer dat het informatieve radioprogramma ‘Uit de Kunst’ van Boogie Woogie, instituut voor kunst en cultuur te beluisteren is. Deze uitzending is de laatste van dit seizoen met opnieuw veel informatie. Na het zomerreces gaan Boogie Woogie en RTV Slingeland vol enthousiasme verder met het brengen van lokaal nieuws over alles dat met kunst en cultuur te maken heeft in de regio Winterswijk.

Inhoud programma komende uitzending

In elke uitzending zijn vaste rubrieken waarbij o.a. aandacht zal zijn voor wat geweest is, wat er op korte termijn gaat gebeuren en ook wat er in de nabije toekomst op de agenda staat. Deze vierde ‘Uit de Kunst’ staat in het teken van de vele mogelijkheden die Boogie Woogie te bieden heeft t.a.v. verhuur van de concert/ theaterzaal, studio en diverse andere ruimtes en bijbehorende faciliteiten. Iemand die daar alles van af weet is Johan Mateman, conciërge en beheerder van het hoofdgebouw aan de Roelvinkstraat. Naast Johan komt Marco Wolvers, schoolleider van Daltonschool Willibrordus Ruurlo, aan het woord. Zijn school is een regelmatige gast bij Boogie Woogie. Hij is enthousiast over de samenwerking en dienstverlening.

Verder zal Wim Ruessink, beiaardier van het carillon in de Jacobstoren, even aanschuiven in de studio. Hij blikt terug op de Erfgoedwandeling die op de dag van de uitzending is gelopen door vele belangstellenden.

Frequentie

De eerstvolgende drie uitzendingen van “Uit de Kunst” zijn op 24 augustus, 7 en 14 september. Zowel RTV Slingeland als Boogie Woogie hopen met dit programma veel nieuwe luisteraars te trekken die geïnteresseerd zijn in alles wat te maken heeft met welzijn, kunst en cultuur in de regio Oost-Achterhoek en de gemeente Winterswijk.

Vragen/ opmerkingen

Mochten er na een uitzending vragen zijn of aanvullende opmerkingen dan kan contact worden opgenomen met Boogie Woogie. Ook kan aandacht worden gevraagd voor relevante activiteiten op het terrein van kunst en cultuur die binnenkort van start gaan.

E: Uitdekunst@boogiewoogie.nl

T: 0543 51 55 69