Bronkhorst High-Tech B.V. opent deuren voor publiek

ACHTERHOEK/RUURLO – De wereld van hightech regel- en meetinstrumenten is fascinerend. Slechts bij hoge uitzondering kan er een kijkje achter de schermen worden genomen in deze innovatieve industrie. Zaterdag 24 september is zo’n dag. Bronkhorst High-Tech B.V. opent dan, ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan, van 10.00 tot 15.30 uur haar deuren aan de Nijverheidsstraat 1A in Ruurlo. Iedereen is van harte welkom.

Bronkhorst, meten met de beste

Bronkhorst ontwikkelt, produceert en verkoopt zeer hoogwaardige meet- en regelinstrumenten voor gas- en vloeistofstromen. Het Ruurlose bedrijf is marktleider in Europa op het gebied van Mass Flow Controllers en behoort wereldwijd tot de top 4. Bronkhorst heeft wereldwijd 650 werknemers in dienst, waarvan er ongeveer 500 werkzaam zijn in het hoofdgebouw in Ruurlo en de dependance in Neede. Algemeen directeur Henk Tappel: “Bronkhorst is een familiebedrijf met een mondiale blik en stevig geworteld in de Achterhoek. Een goede en snelle leverbetrouwbaarheid is cruciaal voor onze bedrijfsvoering en daarom doen we zo veel mogelijk zaken met toeleveringsbedrijven in de regio. Dit betekent dat we korte communicatielijnen hebben met onze leveranciers, bovendien zorgt het voor werkgelegenheid in de Achterhoek en Twente. We zijn er trots op dat we deze rol kunnen vervullen.”

Toepassingen Bronkhorst-instrumenten

Bronkhorst heeft een gespecialiseerde afdeling Research & Development waar producten worden geïnnoveerd en nieuwe technologieën ontwikkeld, zoals een nieuwe, zeer compacte gasflowregelaar met chip-sensor. Bronkhorst-medewerkers vertellen tijdens de open dag over de werkzaamheden op hun afdeling en beantwoorden vragen van bezoekers. Aan de hand van demonstraties en presentaties van toepassingen wordt inzichtelijk gemaakt waar en hoe Bronkhorst-instrumenten worden ingezet. Ze worden wereldwijd onder meer gebruikt op universiteiten, in onderzoekscentra en in de chemische, farmaceutische, halfgeleider- en voedselindustrie alsmede de energiesector. De toepassingsmogelijkheden zijn zeer gevarieerd en lopen uiteen van het opschuimen van slagroom tot de productie van vaccins.

Diamanten maken, Waterstofauto, Mad Science, Spacebuzz en een F1 Simulator

Tijdens het open huis is er onder andere een heel bijzondere installatie te bewonderen waarmee een klant van Bronkhorst kunstmatige diamanten maakt. Green Team Twente, gelieerd aan Universiteit Twente, toont een waterstofauto waarmee aan internationale wedstrijden wordt deelgenomen zoals de Shell Eco-marathon. Mad Science verzorgt knallende experimenten, speciaal voor de jongste bezoekers. Raceliefhebbers kunnen hun hart ophalen in een Red Bull F1 Simulator. En er is een bijzondere win-actie waarmee een levensechte reis naar de ruimte in de Spacebuzz van André Kuipers kan worden gewonnen; kijk hiervoor op www.bronkhorst.com/opendag.

Carrièremogelijkheden

Daarnaast is er voor belangstellenden volop gelegenheid zich te laten informeren over stage- of afstudeermogelijkheden of te speeddaten met één van onze HR-medewerkers. Werken bij Bronkhorst betekent werken aan nieuwe technologische toepassingen, een continu onderzoeken en uitbreiden van mogelijkheden: wat vandaag niet kan, kan mogelijk morgen wel. Dit houdt in dat er voortdurend uitdagingen liggen in vakdisciplines als mechanica, fysica, software en elektronica. De snelle technologische ontwikkelingen gaan hand in hand met de groei van het bedrijf, waardoor Bronkhorst voortdurend op zoek is naar technologisch talent.

Tijdens de open dag kunnen bezoekers hun auto parkeren op bedrijventerrein De Vente. Fietsers kunnen terecht bij de rijwielstalling bij de hoofdingang aan de Nijverheidsstraat 1A.

