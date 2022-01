Bus van 5 Dagen (NPO Radio 1) week lang in Vorden 

VORDEN – De bus van het NPO Radio 1 programma 5 Dagen (elke avond van maandag t/m vrijdag van 20.00-20.30 uur) staat volgende week in Vorden, de Achterhoek.

Aanleiding is het bericht dat de ontkerkelijking in de Achterhoek enorm is; in de gemeente Bronckhorst (waarin Vorden ligt) gaan nu 10 van de 13 rooms-katholieke kerken van de Twaalf Apostelen parochie sluiten. Presentator Waldy van Geenen praat o.a. met kerkgangers, jongeren en vluchtelingen die net in de regio zijn komen wonen. Wat betekent het verdwijnen van de kerk voor de gemeenschapszin in de regio?

Het Hoofdpijndossier

Verslaggever Joris Kreugel onderzoekt in de rubriek Het Hoofdpijndossier een zaak die de gemoederen flink bezighoudt: het protest tegen het plan om windmolens neer te zetten bij het naburige Keppel en Eldrik.

Sinds januari 2022 is 5 Dagen te horen op NPO Radio 1: een live-programma waarin NTR en PowNed de krachten bundelen. Iedere week komt 5 Dagen vanuit een andere gemeente, met persoonlijke verhalen bij het nieuws, een hoofdpijndossier en een prachtig burgerinitiatief.

Van maandag 17 t/m vrijdag 21 januari: 5 Dagen – live vanuit Vorden. Van 20.00 tot 20.30 uur op NPO Radio 1.

Zie ook de site van 5 Dagen

