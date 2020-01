ULFT – C4 is een trompetkwartet dat bestaat uit 4 enthousiaste trompettisten die naast het orkestrepertoire ook in kleine koperbezetting muziek willen maken. Een ensemble voor 4 trompetten hoor je niet vaak en C4 wilt u daarom graag introduceren in de wondere wereld die trompetmuziek in zich heeft. Variërend van groteske fanfare tot zachte warme klanken in filmmuziek. U zult verrast zijn over de vele rollen en kleuren die de trompet in kan nemen. C4 bestaat uit Ido Jan Stalman, solo trompettist Orkest van het Oosten. Piertje Feenstra en Arthur Kerklaan, beiden ook trompettist in het Orkest van het Oosten en Anneke Romeijn, freelance trompettiste in verschillende orkesten. C4 speelde al samen met Erik Vloeimans en op diverse gelegenheden in en rond Overijssel van voorprogramma tot opening en van concert tot achtergrond.

Informatie

De voorstelling C4 Trompetsectie Orkest van het Oosten vindt plaats op zondag 19 januari in de Rabobankzaal in het Portiersgebouw op het DRU Industriepark. Aanvang 15:00 uur. Kaarten zijn voor verkrijgbaar aan de receptie in het Portiersgebouw op het DRU Industriepark – Hutteweg 24, Ulft, telefonisch via 0315-200150 of via de website (www.dru-industriepark.nl).