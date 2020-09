Café Doodgewoon, niet op locatie maar digitaal

Vanwege de nieuwe Corona regels is het verstandiger elkaar via het beeldscherm te spreken. Dit gaat plaatsvinden op donderdag 15 oktober 2020. Het thema is: ‘Levensvragen in Coronatijd’.

Waar digitaal: aanmelden via a.kempe@sensire.nl of 06 2001 7978. U krijgt dan een link toegestuurd. Tijd: van 14.30 tot 15.45 uur

Levensvragen in Coronatijd

De huidige tijd is een bijzondere tijd. De gevolgen van het coronavirus hebben invloed op iedereen. Er ontstaan mooie initiatieven, maar tegelijkertijd missen we in deze tijd veel waar we aan gehecht zijn

Tijdens deze bijeenkomst is er gelegenheid hierover samen in gesprek te gaan. We praten over het gemis, maar gaan tevens op zoek naar waardevolle ontdekkingen die van pas komen om deze tijd zo goed mogelijk door te komen.

Gastspreker en gesprekleider tijdens deze middag is Henri Knol, geestelijk verzorger Marga Klompé en Willem, Hart voor Levensvragen