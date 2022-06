CD Presentatie door bandoneonist Gert van Ruiswijk bij Boogie Woogie

WINTERSWIJK – Op vrijdag 17 Juni a.s. presenteert bandoneonist Gert van Ruiswijk, oud docent van Boogie Woogie – instituut voor kunst en cultuur -, zijn nieuwe solo CD “Para Familiares Y Amigos“ in de concertzaal aan de Roelvinkstraat 2 in Winterswijk.

Hij doet dit samen met de bekende pianist Wim Warman, zangeres Annette Weterings en violist Radboud Post. Het concert begint om 19.30 uur en de entree is gratis. Na afloop van het concert is de CD en bladmuziek te koop.

Piazzolla als inspiratie

Eind november 2021 kwam zijn eerste solo CD uit met allemaal nummers die Gert heeft gecomponeerd voor familie en vrienden. Van Astor Piazzolla staat Reminiscencia op de CD. Als grote motivator en inspirator mocht hij niet ontbreken want dankzij deze muziek is Gert bandoneon gaan spelen.



Opleiding en werkzaamheden

Gert van Ruiswijk is bandoneonist, accordeonist, componist, arrangeur en docent. Hij studeerde accordeon aan Het Stedelijk Conservatorium in Arnhem bij Nico van Straaten en Minie Dekkers. Deze opleiding sloot hij af met het behalen van de akte Accordeon B. In juni 2012 studeerde hij af voor de conservatoriumopleiding bandoneon/tango aan het Codarts Conservatorium in Rotterdam.

Gert is uitvoerend musicus en is als docent accordeon en bandoneon verbonden aan Het Muziekplein Ede. Daarnaast heeft hij nog een privépraktijk in Zevenaar.

