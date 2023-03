Circus Flaminius in Westendorp

WESTENDORP – Circus Flaminius toont de hoop en wanhoop van een oude circusdirecteur en zijn trouwe dompteur. Toneelvereniging Minerva zal dit aangrijpende stuk opvoeren op zaterdagavond 18 maart en zondagmiddag 19 maart in Kulturhus De Vos in Westendorp.

Het verhaal speelt zich af in een tijd waarin wilde dieren in het circus verboden werden. Dit zorgde ervoor dat het eens zo succesvolle Circus Flaminius steeds minder publiek kreeg en uiteindelijk bijna failliet ging. Alleen de circusdirecteur, Cor, en de dompteur, Rinus, bleven achter met de droom om het circus weer tot leven te brengen.

Helaas is het geld op en staat de bank op het punt om de tent te sluiten. Maar ze krijgen een laatste kans door de tent op te zetten in Westendorp en via een advertentie in de lokale krant op zoek te gaan naar nieuwe artiesten. De vraag is echter of het hen zal lukken om de artiesten te vinden en het publiek terug te krijgen, of dat het doek definitief valt voor Circus Flaminius.

Circus Flaminius is geschreven door Diana Monshouwer en belooft een aangrijpende voorstelling te worden. Entree voor volwassenen is € 7,50 en voor jeugd tot en met 12 jaar is het € 5. Reserveren kan via toneelverenigingminerva@gmail.com en blijf op de hoogte van updates via de Facebookpagina van toneelvereniging Minerva Westendorp.

