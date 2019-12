Gepubliceerd op 13 december 2019 om 15:12

ULFT – Rock Night pakt uit met de beste Rock tribute’s van dit moment. Met tributes to Kiss, Iron Maiden en Guns ‘n Roses belooft het een snoeiharde avond te worden op 21 december in het DRU Poppodium.

The ULTIMATE GUNS N ROSES TRIBUTE The world’s most dangerous

GUNS N’ ROSES Tribute. Geen bar-bandje die de “liedjes” zomaar even speelt… Nee THE REAL DEAL. Wil je Axl dan krijg je Axl! Wil je Slash dan krijg je Slash… Deze tribute is een echte tribute, muzikaal en show. Alle originelen gitaren, versterkers backdrops en kleding. Alles tot in het kleinste detail uitgezocht en met volle overgave gespeeld.

POWERSLAVE is bij het ontstaan in 1997 Nederlands eerste IRON MAIDEN tribute. Na de oprichting is het alleen maar bergopwaarts gegaan met de band. Een live optreden is dan ook een ware Iron Maiden ervaring, met alle showelementen die bij Iron Maiden horen. Als deze geoliede machine op gang komt is er werkelijk geen stoppen meer aan, met klassiekers als: The Number Of The Beast, Run To The Hills, The Trooper, Fear Of The Dark, en nog vele anderen gaat het dak eraf.

KISSTERIOUS is de #1 KISS-tribute van de Benelux, alle KISS classics in full regalia en met alle special effects en personal acts die je verwacht! Elke show van KISSTERIOUS is een rock ‘n rollparty. De setlist is gevuld met klassiekers als Detroit Rock City, Deuce, I Love It Loud en natuurlijk all-time favorites Sure Know Something en I Was Made For Lovin’ You.

Informatie

Classic Rock Night vindt plaats op zaterdag 21 december in de popzaal in het Portiersgebouw op het DRU Industriepark. De zaal opent om 20:00 uur. Kaarten zijn voor € 15,- in de online voorverkoop via onze website en voor €17,50,- aan de deur.