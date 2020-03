Computercursussen voor beginners in Bibliotheek

ACHTERHOEK – Altijd al eens meer over de computer willen weten, maar weet u niet waar u moet beginnen? Of kent u iemand die dit zou willen? In maart starten in de Oost-Achterhoekse Bibliotheken diverse computercursussen voor beginners. Inschrijven is nu al mogelijk én gratis voor leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek.

Klik & Tik

Internet wordt steeds belangrijker in het dagelijks leven. U kunt vanuit uw luie stoel winkelen of een reis boeken. U kunt met uw computer vanuit huis biebboeken reserveren, of zelfs digitale boeken lenen. Maar ook uw bankzaken en belastingen moeten steeds vaker door uzelf geregeld worden. Dat is niet voor iedereen even makkelijk.

De Bibliotheek verzorgt daarom al enige tijd de cursus Klik & Tik. Tijdens deze lessen wordt onder andere geleerd hoe internet werkt, maar ook leert u omgaan met uw apparaat. Het programma bestaat uit lessen die bij de basis beginnen en in een rustig tempo worden doorlopen. Het is mogelijk om thuis te oefenen met behulp van een werkboek en online cursusmateriaal. De cursussen bestaan uit module van 6 lessen. Ook bestaat de mogelijkheid om een vervolgcursus voor de computer, van opnieuw 6 lessen, te volgen.

Digisterker

Aangifte doen bij de Belastingdienst. Een verhuizing doorgeven aan de gemeente. Huur- of zorgtoeslag aanvragen. Allemaal zaken die steeds vaker via internet geregeld moeten worden. Dit kan lastig zijn, vooral als u niet zo handig bent met een computer en met internet. Daarom biedt de Bibliotheek de cursus ‘Digisterker : werken met de e-overheid’ aan. Deelname is voor iedereen gratis.

In deze cursus leert u stap voor stap en in een rustig tempo om uw weg te vinden op de sites van de overheid. ‘Digisterker’ bestaat uit twee bijeenkomsten van twee uur en wordt gegeven in de Bibliotheek

Opgave

Aanmelden is mogelijk door telefonisch contact op te nemen met het Servicebureau van de Bibliotheek Oost-Achterhoek (088-0062929). Natuurlijk kunt u zich ook aanmelden in de plaatselijke Bibliotheek. Leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek kunnen gratis deelnemen. Niet-leden kunnen deelnemen door lid te worden van de bieb (€ 53,00 per jaar bij automatische incasso) of door het betalen van het cursusgeld (€ 60,00).