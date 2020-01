WINTERSWIJK – Op zaterdagavond 8 februari is er om 20.00 uur in de Jacobskerk te Winterswijk een concert bij kaarslicht. Dit concert wordt jaarlijks door de Vrienden van de Jacobskerk georganiseerd voor haar donateurs, vrijwilligers en andere belangstellenden. Na een woord van welkom zal het Oostenwind Collectief een concert verzorgen. Het Oostenwind Collectief ontstond in 2018 als een initiatief van trompettisten Joost Hettinga en Chiel te Loeke en organist Wim Ruessink. Meestal speelt het collectief in een triobezetting. Maar ook andere muzikanten kunnen aansluiten. Zo speelt 8 februari euphoniumspeler Robin Pampiermole mee.

Het Oostenwind Collectief is voortdurend op zoek naar muziek die verrast, niet alleen henzelf maar ook het publiek. Op de playlist van het collectief staan werken van onder andere Galuppi, Vivaldi, Jenkins, Brubeck, Kyteman, Buxtehude en Handel. Voldoende repertoire om daaruit een sfeervol programma samen te stellen.

De kerk wordt deze avond door de drie 18e-eeuwse kroonluchters feeëriek verlicht. De toegang tot het concert is gratis. Het concert duurt ongeveer drie kwartier, na afloop kan men elkaar ontmoeten onder het genot van een drankje.