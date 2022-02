Concerten Excelsior worden ingehaald op 19 en 20 februari

WINTERSWIJK – De eerder uitgestelde concerten “Feesten over de Wereld” van Muziekvereniging Excelsior Winterswijk kunnen door de huidige versoepelingen worden ingehaald! Vanwege de avondlockdown konden de concerten in december geen doorgang vinden, maar de concerten kunnen nu tot grote vreugde alsnog ten gehore worden gebracht. Op zaterdagavond 19 februari en zondagmiddag 20 februari a.s. zal Excelsior van zich laten horen in Theater De Storm. De oude kaarten blijven geldig voor de nieuwe data, maar vanwege de verplichte sluiten van het theater om 22:00 uur begint het concert op zaterdagavond om 19.30 uur.

Blij dat we weer mogen repeteren en optreden

“Al sinds afgelopen september was ons harmonieorkest aan het repeteren voor de theaterconcerten “Feesten over de Wereld”, daarom was de teleurstelling groot toen we in november te horen kregen dat de concerten in december niet door konden gaan. Des te groter is de vreugde dat we de concerten nu toch mogen gaan uitvoeren”, aldus voorzitter Danny Oonk.

Feestelijk en veelzijdig

In “Feesten over de Wereld” laat het orkest een breed scala aan feesten de revue passeren. Van grote uitbundige feesten tot kleine ingetogen feesten, van de “Oktoberfesten” in München, tot het carnavalsfeest in Rio de Janeiro en alles daartussen. De muziek wordt omlijst met bijpassende beelden van André te Hennepe. Om de feestvreugde te verhogen, wordt gewerkt met een grote diversiteit aan solisten van accordeonist, tot DJ.

Hoofdsponsor Vakantiepark De Twee Bruggen

Excelsior is voor het concert op zoek gegaan naar een passende en lokale sponsor en heeft in Vakantiepark De Twee Bruggen de perfecte hoofdsponsor gevonden. Door de jaren heen is De Twee Bruggen flink gegroeid tot een zeer succesvolle vakantiebestemming, voor zowel nationale als internationale gasten, oftewel gasten over de hele wereld. Bij het vakantiepark wordt er alles aan gedaan om de gasten een heerlijke vakantie te bieden, waarbij aan alles is gedacht. Door de vele faciliteiten krijgt de bezoeker een geweldige vakantiebeleving, welke voelt als een groot feest. Dit past volledig bij het thema van het concert.

Kaartverkoop en geldende maatregelen

Bezoekers die kaarten hebben voor zaterdagavond 18 december, worden verwacht op zaterdagavond 19 februari. Let op: de aanvangstijd is deze avond in verband met de coronamaatregelen vervroegd, namelijk naar 19.30 uur!

Bezoekers die kaarten hebben voor zondagmiddag 19 december, worden verwacht op zondagmiddag 20 februari. De aanvangstijd is 14.30 uur.

Vanwege de geldende coronamaatregelen is in de theaterzaal de 1,5 meter afstandsregel van toepassing. Daarom krijgen bezoekers een plaats toegewezen door een medewerker van Theater De Storm. Bezoekers kunnen dus niet plaatsnemen op de zitplaatsen die op de kaarten staan vermeld en er kan helaas geen rekening worden gehouden met voorkeursplaatsen (zowel niet voor de zaal, als het balkon). Dit vanwege de geldende 1,5 meter maatregel. Wij vragen uw begrip hiervoor. Tevens wordt bij de toegang gecontroleerd op het coronatoegangsbewijs (QR-code in combinatie met geldig legitimatiebewijs).

Het concert op zaterdagavond is nagenoeg uitverkocht, maar voor de zondagmiddag zijn er nog kaarten beschikbaar. Kaarten zijn enkel verkrijgbaar via Theater De Storm, telefonisch via 0543- 519285 of via de website www.theaterdestorm.nl. De kaarten kosten € 15,00. Bij vragen over het concert kan de bezoekers eveneens contact opnemen met Theater De Storm.

