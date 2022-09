DOETINCHEM – De (georganiseerde) misdaad heeft inmiddels volop de mogelijkheden van de digitale snelweg ontdekt voor criminele, ondermijnende activiteiten: phishing, ransomware, CEO- en WhatsApp-fraude, spyware om maar enkele vormen te noemen. Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland organiseert in de Week van de Veiligheid op 12 oktober het congres in Cyberspace ‘Better Safe Than Sorry’ voor ondernemers en hun werknemers uit de Achterhoek en aangrenzende gemeenten.

Daniel Verlaan, techjournalist bij RTL en het cybercrimeteam van de politie-eenheid Oost-Nederland brengen onder het genot van een hapje en een drankje ondernemers op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity. Zij geven tips en informatie over wat ondernemers preventief kunnen doen om te voorkomen dat hun onderneming ten prooi valt aan een of andere vorm van cybercrime. De impact is groot, een slachtoffer doet op Better Safe Than Sorry zijn verhaal.

Business Club De Graafschap

Better Safe Than Sorry richt zich op ondernemers en uit Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Duiven, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Westervoort, Winterswijk, Zevenaar en Zutphen.

De toegang is gratis, aanmelden kan op de site van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland. Op de site staat het complete programma. Het congres vindt plaats woensdag 12 oktober in de Business Club van De Graafschap, stadion De Vijverberg, inloop vanaf 16.30 uur.

Better Safe Than Sorry is een initiatief van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland, startpunt voor Publiek-Private Samenwerking in de provincies Gelderland en Overijssel.

