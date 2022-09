Cultuurmarkt Boogie Woogie Winterswijk boordevol informatie

WINTERSWIJK – Op zaterdag 17 september, van 12.00 tot 17.00 uur, organiseert Boogie Woogie – Instituut voor kunst en cultuur- een cultuurmarkt. De focus is vooral gericht op externe kunst-en cultuuraanbieders uit de regio. Inmiddels zijn er aanmeldingen vanuit diverse sectoren van de kunst -en cultuurwereld binnengekomen. Deze wordt nu vertegenwoordigd door aanbieders uit de beeldende kunst, theater, erfgoed/musea, muziek, sociaal domein en daarnaast door middenstand gelieerd aan de kunsten. Natuurlijk kan er ook info ingewonnen worden over muzieklessen, projecten en het korte cursus aanbod van Boogie Woogie.

Oproep aan lokale aanbieders

Lokale en regionale aanbieders kunnen zich nog steeds aanmelden voor deze cultuurmarkt. Hoe vollediger het aanbod is, des te beter. Vanwege de beperkte ruimte is het aan te bevelen om z.s.m. een plek te reserveren want ‘vol is vol’. Opgeven kan via info@boogiewoogie.nl

Bruisend

Het belooft een heel gezellige en informatieve middag te worden waarin het publiek maar ook aanbieders elkaar ontmoeten. Hierdoor ontstaan hopelijk weer mooie nieuwe verbindingen en samenwerking. Net als bij het reguliere Open Huis van Boogie Woogie in het voorjaar zijn de docenten tussen 13.00 en 16.00 uur in hun lesruimtes aanwezig. Belangstellenden kunnen dan instrumenten uitproberen en een ballet of zangles meemaken. Iedereen die geïnteresseerd is in het lokale cultuuraanbod mag deze middag met ondermeer live presentaties en interactie eigenlijk niet missen. De toegang is gratis. Van harte welkom!

Boogie Woogie Instituut voor Kunst en Cultuur

Boogie Woogie is hét centrum voor cultuureducatie in de regio Winterswijk en is cultuurmakelaar naast aanbieder van onderwijs op het gebied van muziek, dans en theater.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....