Cultuurmarkt Boogie Woogie Winterswijk

WINTERSWIJK – Op zaterdag 17 september, van 12.00 tot 17.00 uur, organiseert Boogie Woogie – Instituut voor kunst en cultuur- voor het eerst in haar bestaan een cultuurmarkt. Een markt brengt vraag en aanbod bij elkaar en dat is precies de bedoeling.

In tegenstelling tot het Open Huis waarbij vooral aandacht is voor het eigen aanbod, zal de focus nu meer gericht zijn op externe kunst-en cultuuraanbieders. Het is goed om het totale aanbod op dit terrein in de regio Winterswijk nu bij elkaar te hebben op één locatie. Natuurlijk kan er ook info ingewonnen worden over muzieklessen en het korte cursus aanbod van Boogie Woogie. De docenten zijn aanwezig tussen 13.00 en 16.00 uur.

Oproep aan lokale aanbieders

Graag doet de organisatie hierbij een beroep op de lokale aanbieders om zich aan te melden voor deze cultuurmarkt. Hoe vollediger het aanbod is, des te beter. Vanwege de beperkte ruimte is het aan te bevelen om z.s.m. een plek te reserveren want ‘vol is vol’. Aanmeldingen die binnenkomen vóór donderdag 8 september kunnen meegenomen worden in de PR. Opgeven kan via info@boogiewoogie.nl

Belangstelling

Iedereen die geïnteresseerd is in het lokale cultuuraanbod mag deze middag met ondermeer live presentaties en interactie niet missen. Informatie leidt tot inspiratie. De toegang is gratis. Van harte welkom!

Boogie Woogie Instituut voor Kunst en Cultuur

Boogie Woogie is hét centrum voor cultuureducatie in de regio Winterswijk en is cultuurmakelaar naast aanbieder van onderwijs op het gebied van muziek, dans en theater.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....