Cursus ‘Herontdek je stem’ start in november

WINTERSWIJK – Vanaf 2 november 2021 start bij Boogie Woogie Instituut voor kunst en cultuur aan de Roelvinkstraat in Winterswijk, bij voldoende aanmeldingen, een korte opfriscursus voor zangers vanaf 21 jaar. Na de coronastilte weer in contact te komen met je eigen stem en klank, dat is waar het om gaat. Het vertrouwen in het eigen geluid is essentieel voordat een zanger in een koor gaat zingen. Daarnaast is er aandacht voor het ‘tunen’, aftasten en aanpassen van de klank binnen een groep. De cursus bestaat uit 4 wekelijkse groepslessen, steeds op de dinsdagavond van 20.15-21.30 uur. Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom.

Docent Annette Weterings

Annette Weterings is zangeres en zangdocente. Zij heeft zang en schoolmuziek gestudeerd aan de Conservatoria van Maastricht en Utrecht en is daarna afgestudeerd als specialist in Kamermuziek renaissance- en barokzang aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag.

Momenteel volgt zij cursussen aan het Lichtenberg Institut (Darmstadt) over het zintuiglijk waarnemen tijdens het gebruik van je stem.

Naast haar werk op de muziekschool heeft zij een eigen praktijk als zangdocente en stemvormer en is dirigent van het kamerkoor Vivente. Als uitvoerend zangeres zoekt zij steeds nieuwe uitdagingen in uiteenlopende muziekstijlen. Cadencia is met de Argentijnse tango haar huidige project.

De missie van Annette is om zangers verantwoord te leren zingen. Dat betekent dat zangers leren omgaan met hun stem en adem binnen de eigen mogelijkheden. Zij geeft individuele zanglessen, lessen in ensemble zingen en workshops (groepslessen) op het gebied van interpretatie en presentatie in allerlei muziekstijlen.

Aanmelden

Opgeven voor de cursus kan t/m donderdag 28 oktober bij de administratie van Boogie Woogie, info@boogiewoogie.nl, telefoon: 0543 – 51 55 69. Meer informatie, o.a. over de kosten, is te vinden op www.boogiewoogie.nl

