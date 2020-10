Cursus slaggitaar voor volwassenen

WINTERSWIJK – Binnenkort start bij Boogie Woogie Cultuurcentrum de cursus slaggitaar. De cursus is bedoeld voor iedereen die altijd al gitaar had willen spelen maar er op de een of andere manier niet aan toe is gekomen. Ook gitaristen die hun spel weer willen opfrissen zijn van harte welkom! Docent is gitarist Léon Venderbosch, geen onbekende in het regionale muziekleven. Hij heeft zijn sporen verdiend in zowel de klassieke- als popmuziekwereld.

Inhoud cursus

Aan de hand van een leerboek komen de verschillende aspecten van het gitaarspel aan de orde, zoals akkoorden en aanslagmanieren voor het begeleiden van liedjes. Naast aandacht voor liedbegeleiding worden er in de les natuurlijk ook bekende popnummers nagespeeld.

Kennis van het notenschrift is absoluut niet vereist, men leert gitaarspelen aan de hand van akkoorddiagrammen en eenvoudige ritmen.

Benodigdheden

Voor de lessen wordt gebruik gemaakt van het boek slaggitaar deel 1 van Michiel Merkies (verkrijgbaar bij iedere muziekwinkel). De nummers uit het leerboek kunnen middels de meegeleverde CD thuis geoefend worden. Zo wordt er al snel meegespeeld in een bandje, heel stimulerend!

Daarnaast dient de deelnemer uiteraard over een eigen akoestische gitaar te beschikken.

Opgeven

De cursus bestaat uit 10 wekelijkse lessen van een uur en start op woensdag 18 november om 20.00 uur. Opgeven kan t/m woensdag 11 november bij Boogie Woogie Cultuurcentrum via info@boogiewoogie.nl of telefonisch bij de administratie: 0543 515569. Ook kan hier naar de kosten worden geïnformeerd.