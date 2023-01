BELTRUM – De survivalrun in Beltrum telt jaarlijks meer dan 450 vrijwilligers. Waarom helpen deze mensen de organisatie bij hun werk? Wat is er leuk aan en hoe vergaat het andere survivalrun organisaties in Nederland? Dit en meer komt aan de orde in het jaarlijkse Survivalrun Café bij Het Noasman.

Een rijkelijk gevulde rugzak met een lunchpakket, een warme jas, een mooie muts. Zijn dit de lokkertjes waardoor de vrijwilligers van de jaarlijkse ‘Strijd tegen de elementen’ zich opgeven om de organisatie te helpen? Of is het een gevoel van trots om “de meest gewaardeerde deelnemer” aan de Beltrumse survivalrun te zijn? Want dit staat als een paal boven water: bij de Survivalrun in Beltrum draait het om de vrijwilligers en niet in de eerste plaats om de deelnemers. Jochem Schutten van de SBN (Survivalrun Bond Nederland) vertelt de ervaringen van andere survivalrun verenigingen in Nederland.

De belangrijkste mensen

De vrijwilligers worden door de Beltrumse organisatie in de watten gelegd. Zij zijn die dag de belangrijkste mensen. Samen met de rayonhoofden zijn zij verantwoordelijk voor een gedeelte van het parkoers. Voor hen rijden extra catering busjes rond om een warme hamburger/soep te brengen. Zij krijgen hout mee voor de vuurkorven om zich aan te warmen. En na afloop is het feest op het Survivalrun Plein. Diverse vrijwilligers vertellen over hun ervaringen tijdens het Survivalrun Café op maandagavond 6 februari om 20.00 uur bij Het Noasman, Meenweg 4 in Beltrum. Alle vrijwilligers zijn welkom.

