WINTERSWIJK – Op zaterdag 12 december wordt de Dag van de Achterhoekse Popmuziek alweer voor de zevende keer georganiseerd. Inmiddels zijn er meer dan 30 locaties in de Achterhoek die op de een of andere manier participeren.

Doelstelling

De Dag van de Achterhoekse Popmuziek brengt Achterhoekse locaties en artiesten samen en presenteert dit onder één paraplu. Op deze dag krijgen Achterhoekse muzikanten de gelegenheid om zich live te laten horen aan een groot publiek op bijzondere locaties die zichzelf op deze manier ook als podium presenteren (bron: www.dagvandeachterhoeksepopmuziek.nl)

Boogie Woogie sluit aan

Dit jaar manifesteert ook Boogie Woogie Cultuurcentrum zich als locatie. Heel logisch eigenlijk want al vele jaren leiden docenten van deze instelling jonge popmusici op. Velen van hen zijn succesvol en geen onbekenden op regionale en ook nationale podia.

Programma

Bij Boogie Woogie zijn de optredens te zien en te beluisteren in de concertzaal, aanvang 14.00 uur. Er treden twee bands voor het voetlicht die elk drie kwartier zullen spelen. Het gaat om de lokale formaties Next Door (vanaf 14.00 uur) en Ferris Wheel (vanaf 15.00 uur) waarvan de meeste muzikanten lessen hebben gevolgd bij het cultuurcentrum.

Het programma wordt afgesloten door East Garden Showcase met een spectaculaire show die begint om 16.00 uur en zal duren tot 17.30 uur.

Medio 2019 hebben de muzikanten binnen dit Winterswijkse collectief besloten om hun krachten te bundelen en als team naar buiten te treden. Hierbij versterkte men elkaar bij het maken van muziek, het maken van cover-arts en meer. Het succes van dit collectief is groot getuige het grote aantal streams dat op haar naam staan.

Lessen Producing en Modern Music Making

Boogie Woogie is al gestart met een Cursus Producing door Melvin Dijkema. Daarnaast zijn er plannen in de maak om samen te gaan werken met East Garden Showcase. Het muzikantencollectief wil de Achterhoekse jeugd meenemen in een nieuwe manier van muziek maken tijdens lessen in het kader van de MMM (Modern Music Making). Op 12 december laten zij horen wat ze in hun mars hebben. Tijdens de Dag van de Achterhoekse Popmuziek treedt het collectief ook op bij JC Doetinchem en DRU Cultuurfabriek in Ulft.

RIVM maatregelen

Omdat er slechts dertig mensen in de concertzaal mogen is men verplicht om zich aan te melden via johan@boogiewoogie.nl. Dit kan t/m donderdag 10 december. Opgeven voor individuele acts is mogelijk. Uiteraard mag men ook aanwezig zijn bij het hele programma. Mondkapjes zijn verplicht en de toegang is gratis! Het concert wordt live gestreamd en de link om toegang te krijgen tot het evenement zal vrijdag 11 december te vinden zijn op www.boogiewoogie.nl evenals de laatste informatie.