Dag van de Klarinet bij Boogie Woogie

WINTERSWIJK – Zaterdag 26 november is het eindelijk zover. Dan speelt de klarinet de hoofdrol bij Boogie Woogie in Winterswijk. Maar liefst 40 regionale klarinettisten laten zich dan inspireren om nog meer facetten van het klarinetspelen te leren kennen. Het uiteindelijke doel is natuurlijk om nog meer plezier in het muziekmaken te krijgen. De dag wordt in samenwerking met de Winterswijkse Muziekverenigingen georganiseerd.

Twee ensembles

De deelnemers aan de klarinetdag spelen afhankelijk van hun speelniveau in twee verschillende ensembles. Er is een ensemble speciaal voor jonge klarinettisten tot B-niveau en is er een klarinetchoir bestaande uit volwassen klarinettisten en jeugd vanaf B-niveau. Het bijzondere van een klarinetchoir is dat niet alleen de bes-klarinet vertegenwoordigd is, maar ook andere leden van de klarinetfamilie zoals de es-klarinet en de basklarinet.

Gastdocenten

De ensemblelessen worden geleid door drie gastdocenten, klarinettisten van het Nederlands Douane Orkest, en de klarinetdocenten van Boogie Woogie.

Klarinet uitproberen

Van 14.45 tot 15.15 uur kan iedereen die belangstelling heeft en graag klarinet wil leren spelen het instrument vrijblijvend uitproberen en informatie over o.a. de lessen inwinnen bij de klarinetdocenten van Boogie Woogie, Mireille Hitman en Anita Maris.

Afsluitend concert in concertzaal

De dag zal worden afgesloten met een concert dat begint om 15.30 uur in de concertzaal van Boogie Woogie aan de Roelvinkstraat 2. Op het programma staan werken gespeeld door de gastdocenten en composities die door de deelnemers aan de ensembles zijn ingestudeerd.

De toegang voor publiek is gratis.

