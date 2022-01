Dag van de Saxofoon bij Boogie Woogie gaat door!

WINTERSWIJK – De dag van de Saxofoon, op zaterdag 12 februari 2022 bij Boogie Woogie -instituut voor kunst en cultuur-in Winterswijk, gaat door. Aanmelden voor de activiteiten kan nog steeds.

Open Huis voor saxofoon

Van 11.00–12.00 uur kan iedereen die belangstelling heeft en graag saxofoon wil leren spelen het instrument vrijblijvend uitproberen en informatie inwinnen bij de saxofoondocenten van Boogie Woogie, Sabine Laar en Mireille Hitman. Deelname aan het ochtendprogramma is uiteraard gratis. I.v.m. de organisatie is het echter fijn als belangstellenden zich van tevoren opgeven via info@boogiewoogie.nl

Middagprogramma: workshops en generale repetitie

Het middagprogramma begint om 12.45 uur en de workshops in saxofoonensemble-bezetting, voor zowel beginners als gevorderden, zijn van 13.30-17.00 uur.

Deze workshops worden geleid door de saxofoondocenten van Boogie Woogie, gastdocent en dirigent Gerard Gerrits en leden van saxofoonensemble Sax-a-Lot (https://www.saxalot.nl/). Tijdens de workshops zal er veel aandacht zijn voor samenspel, speelmanier en ademhaling. De workshops worden afgesloten met een generale repetitie die om 17.00 uur begint. De kosten voor deelname zijn € 15,-p.p (excl. btw voor deelnemers vanaf 21 jaar).

Aanmelden kan via workshops@boogiewoogie.nl.

Afsluitend concert in concertzaal

Om 19.00 uur is in de concertzaal van het instituut te horen wat er deze dag bereikt is. Er worden composities gespeeld door Sax-a-Lot en de deelnemers aan deze dag. De toegang voor publiek is gratis. I.v.m. coronamaatregelen kan er helaas slechts een gelimiteerd aantal bezoekers worden toegelaten. Houdt daarom onze website in de gaten m.b.t. de procedure. Het concert wordt in ieder geval gestreamd. Log in via de link die te vinden is op de website van Boogie Woogie, www.boogiewoogie.nl, op de vrijdag voorafgaand aan het concert.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....