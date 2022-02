Dag van de Saxofoon bij Boogie Woogie inspirerend!

WINTERSWIJK – Op zaterdag 12 februari organiseerde Boogie Woogie -instituut voor kunst en cultuur-in Winterswijk, de ‘Dag van de Saxofoon’. De dag bestond uit drie gedeeltes, een Open Huis gedeelte in de ochtend, `s middags een workshop met een afsluitend concert om 19.00 uur in de concertzaal.

Saxofoons uitproberen

Vanaf 11.00 uur kon iedereen die nog geen saxofoon speelt, maar wel belangstelling heeft om het te gaan leren, het instrument vrijblijvend uitproberen en informatie inwinnen bij de saxofoondocenten van Boogie Woogie, Sabine Laar en Mireille Hitman.

Geïnteresseerden die er deze ochtend niet bij konden zijn kunnen ten allen tijde een proefles aanvragen bij Boogie Woogie, tel. 0543 51 55 69/ info@boogiewoogie.nl

Middagprogramma: workshop

Aan de workshop, die zo rond 13.30 uur begon, namen zo’n 40 saxofonisten deel. De saxofoon is een relatief jong instrument, uitgevonden door Adolphe Sax die er in 1846 patent op kreeg. Het instrument is in korte tijd onmisbaar geworden in de pop, jazz en klassieke muziek. Sax streefde er naar om een grote familie van instrumenten te bouwen, van zeer laag tot heel hoog qua register, die daarnaast homogeen van klank waren. Het is dan ook mogelijk geworden om een compleet orkest op te zetten met Soprillo, Sopraninosaxofoon, Sopraansaxofoon, Altsaxofoon, Tenorsaxofoon, Baritonsaxofoon, Bassaxofoon, Contrabassaxofoon en Subcontrabassaxofoon. Bijna al deze instrumenten waren tijdens de workshop bezet op de laatst genoemde twee instrumenten na.

Goede sfeer

Gastdocent Gerard Gerrits had zijn Sax-a-Lot orkest meegenomen en de leden van dit ensemble mengden zich tussen de workshopdeelnemers. Een slimme truc om snel tot resultaat te komen want er werd toegewerkt naar een concert ’s avonds. Het was super om te zien dat er muzikanten waren van alle leeftijden en dat het niet uitmaakte op welk niveau je speelde. Voor iedereen waren er partijen op maat. Er was aandacht voor o.a. speelmanier, articulatie, frasering, ademhalingstechniek, intonatie, klankkwaliteit, eigenlijk alles wat zo belangrijk is bij het muziekmaken en dan specifiek op de saxofoon gericht.

Natuurlijk was het samenspelen en de interactie het allerbelangrijkste van de middag. De sfeer was uitmuntend en dat is ook logisch met allemaal gelijkgestemde zielen.

Vervolg

De bijzonder succesvolle dag werd afgesloten met een mooi concert waarbij de docenten van Boogie Woogie soleerden. Niet zo verwonderlijk dat deelnemers na afloop aangaven dat deze dag voor herhaling vatbaar is. De tevreden organisatie van deze dag kon dat uiteraard alleen maar beamen.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....