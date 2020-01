De Franse eijkel – Subtropique

ULFT – Op vrijdag 7 februari wordt de theaterzaal van het DRU Industriepark omgetoverd tot een surrealistisch subtropisch zwemparadijs. Laat je op ongedwongen wijze meevoeren naar een exotische samenleving vol onzekere paradijsvogels, nationalistische badmeesters en filosofische gymnasten. Het muziektheater van cabaretduo De Fransse Eijkel bevat het allemaal!

Het duo bestaande uit Sanne Franssen en Christian van Eijkelenburg ontving de Jos Brink Genesius Penning en veroverde in 2016 de publieksprijs op het Amsterdams Kleinkunst Festival. Hun spetterende debuut leverde laaiend enthousiaste reacties op en zorgde ervoor dat het duo opnieuw in de prijzen viel. Nu is De Fransse Eijkel terug met Subtropique: een absurdistische en humorvolle cabaretperformance waarin maffe danspasjes en briljante parodieën worden afgewisseld met aroma’s van eucalyptus, chloor en patchouli.

Informatie

De voorstelling De Fransse Eijkel – Subtropique vindt plaats op vrijdag 7 februari in de Rabobankzaal in het Portiersgebouw op het DRU Industriepark. Aanvang 20:00 uur. Kaarten zijn voor €18,50 verkrijgbaar aan de receptie in het Portiersgebouw op het DRU Industriepark – Hutteweg 24, Ulft, telefonisch via 0315-200150 of via de website (www.dru-industriepark.nl).