De negende editie van de DAP komt eraan!

ULFT – De Dag van de Achterhoekse Popmuziek brengt Achterhoekse locaties en artiesten samen en presenteert dit onder één paraplu. Wat begon als een spetterende avond op één locatie is inmiddels uitgegroeid tot een evenement verspreid over meer dan dertig locaties met vele deelnemers uit de Achterhoek. Als organisatie willen wij zoveel mogelijk aandacht schenken aan al het talent in de streek. Op deze dag krijgen Achterhoekse muzikanten de gelegenheid om zich live ten gehore te brengen aan een groot publiek op bijzondere locaties die zichzelf als podium presenteren.

Op vrijdag 18 november openen wij DAP22 in het poppodium van de DRU in Ulft. Voor de openingsavond van Dag van de Achterhoekse Popmuziek hebben we een programma samengesteld met Hilltop Howlers en Miller & The Tone Machine. Twee bands met een flinke reputatie.

Pak je kans op zaterdag 19 november en ontdek wat de Achterhoekse Popmuziek te bieden heeft. Het programma duurt van ’s ochtends 10:00 tot diep in de nacht. Je kunt dus al ontbijtend, lunchend en met een drankje in je hand genieten van een hele dag livemuziek verspreid over locaties van kapschuur tot kapsalon. Kom dansen op popmuziek, rock en blues, of muisstil luisteren naar sfeervolle akoestisch en intieme optredens.

In samenwerking met Arriva spelen tussen 10:00 en 16:00 ook muzikanten in de treinen tussen Doetinchem, Winterswijk en Zutphen. Het laatste uurtje in de treinen wordt gevuld door Dj’s en rappers van o.a. Poah! en East Wave. Arriva biedt voor deze dag een dagkaart aan tegen speciaal tarief. Voor een tientje reis je op 19 november de hele dag door de Achterhoek met bus en trein ! Dagkaarten koop je op de website van Ervaar het OV.

Blokkenschema

Een week voor het event is het blokkenschema beschikbaar op onze website. Zo kun je precies zien wanneer en waar je favoriete band speelt en je route alvast uitstippelen, want bands als Ploog, Dan Mango en Four Eyed Faces wil je niet missen..

Alle informatie over locaties en bands op www.dagvandeachterhoeksepopmuziek.nl

