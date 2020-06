Disney film Frozen II in DRU filmhuis

ULFT – De animatiefilm ‘Frozen II’ uit 2019 is op zaterdag 27 juni om 11:00 uur en 14:00 uur te zien in het filmhuis in het Portiersgebouw van het DRU Industriepark in Ulft. Kaarten kosten in de online voorverkoop 3,75 euro per stuk.

Na de gebeurtenissen uit ‘Frozen’ heeft er enige tijd vrede geheerst in het koninkrijk Arendelle. Elsa, Anna, Kristoff en Olaf moeten vervolgens een nieuw avontuur aangaan, waarvoor ze diep de bossen intrekken. Reden van hun vertrek is om een eeuwenoud mysterie over hun koninkrijk te ontdekken.