Een griezelig verhaal op huis Verwolde

LAREN (Gld) – In de schemering van 30 oktober wordt op huis Verwolde een griezelig verhaal verteld over die ene nacht op Verwolde. Tijdens deze ‘Nacht van de nacht’ zijn kinderen vanaf 8 jaar welkom voor deze voorstelling op een sfeervol verlicht huis.

Jarenlang woonde Cornelius, de wonderdokter, in het huis in dienst van meneer en mevrouw. Door iets wat hij niet had gedaan werd hij verbannen, hij kwam echter terug. Dit keer om wraak te nemen. Wraak op de familie, wraak op het huis. Hij zou het huis laten huilen, zodat alle bewoners zouden verdrinken… in hun eigen tranen-zee…

Een spannend verhaal, verteld en gespeeld door Richard Salemink in het onderhuis van huis Verwolde.

Datum en tijd: zaterdag 30 oktober, aanvang 18:30 en 20:00 uur. (duur ongeveer 1 uur)

Entree: kinderen en volwassenen € 8,50

Reserveren tickets online www.verwolde.glk.nl

