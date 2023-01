LAREN(Gld) – Het zijn de eerste en niet de minste namen die vandaag bekend worden gemaakt voor de volgende editie van Mañana Mañana festival in Laren (Gld.). Van 8 tot en met 11 juni 2023 maken onder andere Elephant, KOFFIE, Wodan Boys en Boogie Beasts (BE) onderdeel uit van de ruim honderd acts tellende line-up. Een line-up voor fijnproevers en levensgenieters die graag die ruwe diamant willen ontdekken, voordat deze act gepolijst en wel de wereld gaat veroveren.

Dinsdag 31 januari maakt de organisatie, Feestfabriek Alles Komt Goed BV (onder andere ook organisator van de Zwarte Cross), nog meer namen bekend.

Van 8 tot en met 11 juni 2023 worden de kasteeltuinen van landgoed Oolde in Laren (Gld.) weer omgetoverd tot een sprookjesachtig festivalterrein. Op acht verschillende podia kan er vier dagen lang genoten worden van muziek, theater en culinaire uitspattingen. De festivalgangers kunnen op ontdekkingsreis gaan en zo dicht bij de artiesten komen, dat ze zelf eigenlijk onderdeel uitmaken van de line-up van dit wereldse, mystieke en avontuurlijke festival.

Naast Elephant, KOFFIE, Wodan Boys en Boogie Beasts (BE) staan ook SOMEONE, Frino, Fleur, Donna Blue, Dead Elvis & His One Man Grave, The Covids, Zinzi & Evertjan en Die Verdammte Spielerei (BE) op de eerste lijst namen voor de editie van 2023. Met psychpop, Brabohop, indie, rock, bluesrock, zombie rock ’n roll, afrofunk, punkrock en verschillende theateracts biedt Mañana Mañana veel uiteenlopende genres en spijzen die iedereen doen eten. Bezoekers kunnen hier die ruwe diamant die over een aantal jaren gepolijst is ontdekken.

In het verleden hebben grote artiesten, die destijds nog in de kinderschoenen stonden, hun opwachting gemaakt op Mañana Mañana. Denk aan Son Mieux, Robin Borneman, Navarone, Tim Knol, Thijs Boontjes, The Dawn Brothers. Het waren allemaal nog onontdekte pareltjes toen ze voor het eerst op Mañana Mañana stonden. Veel festivalgangers gingen de huidige kaartkopers voor en kunnen nu zeggen; “Die wereldband hebben wij toen al gezien.” Maar ook andere bijzondere artiesten betraden al de podia van Mañana Mañana, zoals Mike Watt (VS – bassist Iggy Pop & The Stooges), Yawning Man (VS), Shantel (DUI) en het Philharmonisch Orkest.

De kaartverkoop is in december gestart. Voor alle Mañanisten is er weer een grote variatie aan kaarten beschikbaar. Zo zijn er onder meer Dagkaarten, Campingkaarten, Camper-/Caravankaarten. Dagkaarten kosten dit jaar € 37,50, Campingkaarten € 125,- en Camper-/Caravankaarten € 155,-. Voor de liefhebbers is er ook Fata Mañana. Dat zijn ingerichte tenten die van alle gemakken voorzien zijn. Kijk voor tickets op www.mananamanana.eu/tickets/

Voor meer informatie, sfeerbeelden en video's kunnen festivalgangers terecht op de website en onze socialmedia-kanalen.

Het festival strijkt voor het tweede jaar neer in Laren (Gld.). Met iets meer dan 27.000 bezoekers beleefde Mañana Mañana in 2022 een wonderlijke editie in deze parel van de Achterhoek. Door deze geslaagde editie is de Feestfabriek blij dat het weer terug kan keren op het sprookjesachtige terrein van de familie Croll-Van Verschuer.

Meer informatie over landgoed Oolde? Kijk dan op www.landgoedoolde.nl.

