Eerste jaar gratis lidmaatschap Excelsior voor klarinettisten en slagwerkers

WINTERSWIJK – “Muziek maken is de mooiste hobby die er is”, aldus Excelsior bestuurslid Linda Colenbrander. “En om de start laagdrempelig te maken betalen nieuwe leden die starten op klarinet of slagwerk het eerste jaar geen contributie. Klarinet omdat dit prachtige instrument de basis vormt van ieder harmonieorkest, daarvan kun je er nooit te veel hebben. En slagwerk omdat de projecten waar de slagwerkgroep van Excelsior zich mee bezig houdt, zoals grote showconcerten in het theater, om een grote groep slagwerkers vraagt.”

Dit is het perfecte moment om te starten met muziek maken. De zomervakantie is ten einde en dit betekent dat ook het nieuwe cursusjaar bij Muziekvereniging Excelsior weer van start gaat. Excelsior wil zoveel mogelijk mensen, zowel jong als oud, kennis laten maken met het plezier van zelf muziek maken en met de gezelligheid van de vereniging.

Alle beginnende muzikanten starten direct met muziek maken bij Excelsior en met muziekles bij muziekschool Boogie Woogie. Pretteketet is de groep waarin je samen met andere beginnende leden bij Excelsior muziek maakt. Hierdoor wordt de muzikale ontwikkeling bevorderd en daarnaast maken de leden al in een vroeg stadium kennis met elkaar en met de gezellige muziekvereniging. Wanneer nieuwe leden kiezen voor klarinet of slagwerk, dan betalen ze het eerste jaar zelfs geen contributie voor de vereniging!

Mochten mensen muziek willen gaan maken, maar nog twijfelen over het instrument, breng dan een bezoek aan de open dag van muziekschool Boogie Woogie op zaterdag 5 september van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Pretteketet repeteert op maandagavond in de zaal van MFA Pelkpark, Hakkelerkampstraat 55 in Winterswijk. Lijkt het jou ook leuk om samen met anderen muziek te maken? Voor vrijblijvende informatie kan contact worden opgenomen met Linda Colenbrander via opleiding@excelsior-winterswijk.nl.

