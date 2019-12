Eerste kinderkunstclub van 2020!

WINTERSWIJK – Museum Villa Mondriaan zoekt naar kleine creatievelingen! Alle jonge Mondriaans die het leuk vinden om te tekenen, schilderen, timmeren, knippen, plakken, boetseren en zagen zijn van harte welkom in de kinderkunstclub.

Vanwege het succes van de vorige keren organiseert het museum een nieuwe reeks van de kinderkunstclub. De kinderen worden eerst meegenomen in het museum en maken aan de hand van een interactieve introductie kennis met een bekende kunstenaar en/of kunststroming. Vervolgens gaan de kinderen zelf aan de slag in het Villa Atelier. Elke keer staat er weer een ander thema, materiaal en techniek op het programma. De jongste groep gaat onder andere zelf verf maken. De oudste groep maakt onder andere een houtsnede. Na afloop van het programma wordt al het werk getoond in een kleine expositie. Iedereen is van harte welkom om het werk van de Mondriaans in de dop te bekijken. Uiteraard mogen de kleine kunstenaars het werk ook zelf mee naar huis nemen.

Kinderen uit groep 1 t/m 8 zijn elke donderdagmiddag van 15:00-16:30 uur welkom in het museum. Er zijn vijf workshops in vijf weken, van 16 januari t/m 13 februari 2020.

De prijs voor de vijf workshops is €30,- .

Aanmelden kan voor 13 januari 2020 via educatie@villamondriaan.nl of door te bellen naar 0543-515400.