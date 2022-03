Eerste OERRR Lammetjesdag in het Grote Veld

WARNSVELD – Het is feest bij Schaapskudde de Belhamel in het Grote Veld in Warnsveld. Er zijn weer vele lammetjes geboren! En dat vieren de boswachters en de schaapherders op zaterdag 26 maart van 10:00 tot 14:30 uur tijdens de OERRR Lammetjesdag! Samen zorgen we voor leuke activiteiten rondom de Schaapskooi Graafsekamp aan de Werkseveldweg 2 in Warnsveld. Ga voor meer informatie over het programma en boeken van tijd + speurtocht naar www.oerrr.nl/lammetjesdagen.

Speuren, genieten en lammetjes kijken

Vanaf de parkeerplaats tegenover zorgboerderij Heidepol start de wandeling met de speurtocht ‘Brammetje het lammetje’. Via een route van zo’n 1,8 km door het bos wandel je vanzelf naar de schaapskooi Graafsekamp. En daar is het, jawel: lammetjes kijken! In de wei tegenover de kooi zijn op gezette tijden demonstraties schapendrijven door de herder. Een waar spektakel. Bij de schaapskooi is ruimte om te kletsen met de herders en vrijwilligers van de kudde.

Boek je ticket

Boek vooraf je ticket op oerrr.nl/lammetjesdagen. Natuurmonumenten vraagt een bijdrage aan deze gezellige dag aan kinderen (ouders mogen gratis mee). Kinderen van leden en OERRR leden krijgen korting en betalen € 1,50 per kind. Hiervoor krijgt ieder kind de speurtocht ‘Brammetje het lammetje’ en een zakje echte wol! Bovendien staat bij Schaapskudde de Belhamel een drankje klaar. Door een tijdsblok te reserveren, zorgen we samen voor spreiding van drukte en rust bij de lammetjes.



Lente-actie

Word je ter plaatse lid van Natuurmonumenten, dan steun je direct de schaapjes! Voor ieder nieuw lid tijdens de Lammetjesdag ontvangt Schaapskudde de Belhamel namelijk een bijdrage. Wordt je kind OERRR-lid dan krijgt deze ook een superleuke lammetjesknuffel als welkomstgeschenk. Zo help je de natuur en de herder!

Tips van de boswachter

Kom zoveel mogelijk op de fiets; het aantal parkeerplaatsen is namelijk beperkt. Parkeren kan op de parkeerplaats aan de Heidepolweg, tegenover zorgboerderij Heidepol of tegenover de schaapskooi.

Er is geen toilet aanwezig en honden zijn niet toegestaan. De dag bestaat uit een wandeling waarbij je langs de schapen en lammetjes loopt. Knuffelen kan niet, maar kijken natuurlijk wel! Er zal wat kleins te eten en drinken worden verkocht.

Grazen voor de natuur op het Grote Veld

Het Grote Veld is een afwisselend wandelgebied met bos, hei en bijzondere bewoners. Een gebied waar je nog kunt verdwalen. Kom vooral nog eens terug. De schaapskudde helpt trouwens bij het heidebeheer van Natuurmonumenten in het Grote Veld. De schapen grazen ongewenste grassen tussen de heide weg en houden zo de heide gezond en vitaal.

