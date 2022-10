Eerste studenten technische deeltijd-hbo opleiding dolenthousiast

ULFT – De Achterhoek barst van de maakindustrie. Deze technische bedrijven staan te springen om goede engineers. Sinds dit jaar worden deze (verder) opgeleid bij het Grensland College, op de tweejarige deeltijd hbo-opleiding Ad Engineering. Het mes snijdt aan twee kanten: werknemers kunnen zich, naast hun baan, verder ontwikkelen en werkgevers krijgen er een hoogopgeleid technicus voor terug.

Eén ding hebben de studenten die sinds september elke maandag de opleiding Ad Engineering volgen bij de DRU in Ulft (CIVON) gemeen. Ze werken allemaal bij een technisch bedrijf in de Achterhoek. Zo is Willem werkzaam bij een bedrijf waar hij procesvaten voor de voedsel- en biobased industrie helpt ontwerpen. Hij wilde graag doorleren, maar een voltijd hbo-opleiding volgen viel tegen. Twee jaar lang een middag en avond naar school ziet hij wel zitten. ‘Dit is beter te doen en te overzien.’ Duco werkt bij een bedrijf dat automatiseringsoplossingen biedt voor de mengvoerindustrie. Hij werd door zijn werkgever op de opleiding gewezen. ‘Ze zeiden: is dat niet wat voor jou? Ik ben naar de open avond gegaan en wat ik daar zag, stond me aan. Mijn werkgever zei: lekker doen Duco! Hij heeft alles geregeld en betaald. Het leren was weer even wennen, maar dit gaat helemaal goedkomen’, vertelt hij enthousiast.

Technisch en toch praktijkgericht

Rik ontdekte via school – hij deed de opleiding Mechatronica op het Graafschap College – van het bestaan van Ad Engineering. ‘Inmiddels ben ik aan het werk, bij een bedrijf dat waterzuiverings- en bodeminstallaties bouwt. Daar wilde ik niet mee stoppen, dit is een leuke manier om mezelf toch verder te ontwikkelen.’ Robin deed haar afstudeerproject bij een bedrijf dat fietsonderdelen produceert. Ze bleef er hangen als sample engineer en krijgt steeds meer projecten onder zich. Daarom wil ze graag meer gestructureerd werken en leren overzicht te houden. Ook dat komt namelijk aan bod tijdens de opleiding, weet opleidingscoördinator en docent Bas de Bruijn. ‘Als Ad-er ben je een spil tussen de afdelingen en weet je overal vanaf. Je leert technische installaties analyseren en ontwerpen, passende productietechnieken kiezen, productieprocessen managen en optimaleren en kwaliteit bewaken. Het is heel breed, technisch en toch praktijkgericht.’

Te springen om goede engineers

Daarbij is de opleiding ook heel toegankelijk, stelt docent Ramon Koiter. ‘Een Associate Degree is een mooie toevoeging aan het opleidingsaanbod in onze regio. Het is een soort tussenstop tussen het mbo en de hbo-bachelor. Na het mbo heb je vaak geen zin meer om nog eens vier jaar fulltime in de schoolbanken te zitten, in een stad buiten de regio. Deze deeltijdopleiding is dichtbij, met twee jaar goed te overzien en je kan ernaast gewoon geld verdienen. Heb je na twee jaar zin om verder te leren, dan hoef je nog maar twee jaar om een hbo-bachelor te halen.’

Dat technische bedrijven het toejuichen dat hun werknemers een opleiding volgen en daar vaak hun financiële steentje wel aan willen bijdragen, vindt Alexander van der Graaff, projectleider bij het Grensland College, niet gek. ‘Wij horen vanuit het veld dat bedrijven staan te springen om goede engineers. Dat is ook één van de belangrijkste redenen waarom het Grensland College is opgericht: ervoor zorgen dat er meer mensen worden opgeleid in een vakgebied waaraan in de Achterhoek behoefte is.’

Open avond 16 november

Naast Ad Engineering verzorgt het Grensland College, in samenwerking met de HAN, Saxion, Iselinge Hogeschool en het Graafschap College, ook de opleiding Ad Sociaal Werk, Ad Management en Ad Pedagogisch Educatief Professional. Op de open avond op woensdag 16 november in het Raadhuis te Winterswijk kunnen geïnteresseerden kennis maken met de opleidingen, docenten en studenten. Werkgevers die meer willen weten over de mogelijkheden die het Grensland College biedt om werknemers verder op te leiden, zijn ook van harte welkom. Aanmelden kan via: www.grenslandcollege.nl/open- avond/

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....

Dit bericht is 155x gezien