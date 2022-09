Eerste tentoonstelling aquarellen Ap Dekkers

STEENDEREN – Van vrijdag 16 t/m zondag 18 september organiseert Gelderse Kerken de eerste tentoonstelling van aquarellen van Ap Dekkers, in de Remigiuskerk in Steenderen. Op de expositie Ap Dekkers (thuis) in Gelderse Kerken wordt een selectie van aquarellen van Dekkers getoond. Openingstijden: 12-17 uur. De toegang is gratis.

Voor de kunstenaar Ap Dekkers (1925-2007) ging goede kunst over zuiverheid en integriteit. Een kunstwerk was in zijn ogen geslaagd als het plezier uitstraalde. Dekkers werkte als graficus en illustrator. In zijn vrije tijd maakte hij aquarellen van landschappen, portretten en stillevens. Hij liet meer dan 650 aquarellen na, die werden ondergebracht bij de Frans & Kapma Foundation. In 2021 werd de collectie geschonken aan stichting Gelderse Kerken.

Dekkers zette zich in voor het doorgeven van zijn artistieke kennis aan anderen. Hij was in 1969 initiatiefnemer van de Kreatieve Werkgroep Arnhem (KWA), een werkgroep voor kunstonderwijs aan amateurs. Op de KWA verwelkomde hij iedereen, ongeacht kennis, achtergrond, afkomst, gender of handicap. Tegenwoordig telt de KWA meer dan 200 deelnemers.

Dekkers wilde dat kunst op een laagdrempelige manier toegankelijk is voor iedereen, net zoals de kerkgebouwen van Gelderse Kerken een plek zijn voor iedereen en voor uiteenlopende activiteiten. Gelderse Kerken geeft met de tentoonstelling bekendheid aan een van de grondleggers van de amateurkunst.

In 2023 zal de tentoonstelling reizen langs verschillende Gelderse kerken.

