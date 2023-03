Excelsior brengt muzikaal eerbetoon aan de ramp met de Phoenix

WINTERSWIJK – Muziekvereniging Excelsior brengt op zaterdag 15 april een muzikaal eerbetoon aan de ramp met de Phoenix in de Jacobskerk te Winterswijk. Het harmonieorkest neemt het publiek me naar het jaar 1847 waarin veel Achterhoekers besloten te emigreren naar Amerika in de hoop op een beter leven. Helaas eindigde de reis in een ramp, toen het schip Phoenix in brand vloog tijdens de laatste kilometers van de reis en verging in het ijskoude water van Lake Michigan. Van de 300 passagiers overleefden slechts 43 mensen, waaronder 10 Winterswijkers.

Hoewel het verhaal van de ramp door de jaren heen regelmatig opdook, bleef het relatief onbekend onder de inwoners van Winterswijk. Dankzij de publicatie van het boek ‘Phoenix’ van Bert Wagendorp en de recent uitgebrachte podcast en documentaire van Omroep Gelderland, is er een nieuwe generatie die kennismaakt met het verhaal. Dit heeft Muziekvereniging Excelsior geïnspireerd om de ‘vergeten ramp’ muzikaal te eren.

Voor de voorstelling op 15 april is gekozen voor een nieuw vertelperspectief. De bezoekers zien het verhaal door de ogen van Derk Antony Voskuil, een van de weinige Winterswijkers die de ramp met de Phoenix overleefde. Tot op de dag van vandaag wordt hij in verslagen en boeken over de ramp bij naam genoemd. Voskuil heeft vele levens gered door zijn inventiviteit, toen hij een plek wist te bemachtigen in een van de reddingsboten en erachter kwam dat er een roeispaan ontbrak. Hij besloot te gaan roeien met een gevonden bezem en schepte het water uit de boot met zijn klompen.

‘Het verhaal van de Phoenix mag nooit vergeten worden’, aldus podcastmaker Joske Meerdink. ‘Het is een verhaal dat doorspekt is met wanhoop, onmogelijke keuzes, moed, opoffering en nederigheid’. Jan Heijnen is de tekstschrijver van de voorstelling en heeft met veel bevlogenheid gewerkt aan de vertelling van Voskuil. Ook voor deze voorstelling werkt Excelsior samen met 18-jarige theaterstudent Quirina Pampiermole, die ook de regie had over het vorige concert ‘Wonder der Natuur’. De muzikale leiding is in handen van dirigent Gerben Grooten

Het concert vindt plaats in de Jacobskerk op de markt in Winterswijk, een betekenisvolle plek in het Phoenix verhaal. De lange reis naar Amerika die de landverhuizers voor de boeg hadden, begon namelijk op de markt. Daar stonden paarden en wagens klaar om hen naar Arnhem te brengen, waarna ze met de rijnboot verder konden reizen. Achterom kijkend bleef de toren van de Jacobskerk nog lang in het vizier. Het was het laatste wat de landverhuizers zagen van hun geliefde Winterswijk.

Kaartverkoop

Het concert vindt plaats op zaterdag 15 april om 20:00 uur in de Jacobskerk te Winterswijk. De kaarten zijn verkrijgbaar via de website of de kassa van Theater De Storm (www.theaterdestorm.nl) en kosten €10,00.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl