Excelsior en Interdrum organiseren een voorjaarseditie van Winterdrums

WINTERSWIJK – Op zondagmiddag 8 mei 2022 organiseren Drumshop Interdrum en Muziekvereniging Excelsior opnieuw het welbekende slagwerkfestival Winterdrums. Normaliter vindt het festival plaats in de winterperiode. Vanwege de destijds geldende coronamaatregelen is de editie van 2022 verplaatst naar het voorjaar, waardoor het slagwerkfestival nu alsnog kan plaatsvinden.

Organisator Tonny Kamperman: “Elk jaar kijk ik weer uit naar Winterdrums. Zowel het speelplezier op het podium, als het publiek dat zit te genieten, is fantastisch om te zien. Door de vele voorstellingen die ingehaald moeten worden was het theater helaas niet beschikbaar, maar we vinden het fantastisch dat we wel in Boogie Woogie terecht kunnen. Vanwege de gewijzigde locatie hebben we de opzet ook iets aangepast. Het is nu een wat kleinere Winterswijkse editie geworden met slagwerkgroepen van Eendracht Winterswijk, Crescendo Ratum en natuurlijk Excelsior Winterswijk. Dit is natuurlijk extra gezellig! Allemaal brengen zij een afwisselend en verrassend programma ten gehore, van groots en bombastisch tot aan klein en intiem. Het is niet voor niets dat het publiek altijd in groten getale aanwezig is, het beloofd weer een erg mooie slagwerkmiddag te worden.’’

Het plezier en de passie voor slagwerk staat bij Winterdrums voorop en dat laten de deelnemers dan ook graag horen. Voor iedere slagwerkliefhebber in de regio is deze middag dan ook een absolute must. Let op: dit keer is de locatie Boogie Woogie Cultuurcentrum, Roelvinkstraat 2 in Winterswijk. De deuren zijn op zondag 8 mei 2022 vanaf 13.30 uur geopend. Het programma duurt van 14.00 uur tot ongeveer 15:45 uur en de optredens vinden plaats in de concertzaal. De bar is de gehele middag doorlopend geopend. Kaarten à €5,00 per stuk zijn op de dag zelf aan de kassa verkrijgbaar. Meer informatie over Winterdrums vindt u op de Facebook pagina of website van Excelsior Winterswijk.

