Excelsior organiseert jeugdconcert in speeltuin Hakkelerkamp

WINTERSWIJK – Van een spectaculair Vrijheidsfestival tijdens het pinksterweekend tot het organiseren van een jeugdconcert een weekend later. Bij Excelsior is het allemaal mogelijk! Op zondagmiddag 12 juni organiseren de jeugdonderdelen van Muziekvereniging Excelsior een supergaaf concert, namelijk ´Excelsiors Speeltuin´. En waar kan een jeugdconcert nu beter plaatsvinden dan in Speeltuin Hakkelerkamp? Genieten van mooie muziek en spetterende dans en tussendoor even van de glijbaan of even schommelen. Kortom, een hartstikke leuk uitje voor het hele gezin.

Speel mee met Excelsior

De majorettes, jeugdslagwerkgroep, kabouterorkest, leerlingenorkest en pretteketet zullen laten horen waar zij de afgelopen tijd hard op hebben geoefend. Dansen, spelen, trommelen, alles kan en mag in Excelsiors Speeltuin. Vanaf 14.00 uur is jong en oud van harte welkom in Speeltuin Hakkelerkamp waarna om 14.30 uur het programma start. Het publiek kan deze middag non-stop genieten van alle jeugd onderdelen. Voor zowel de muzikanten als de majorettes is het een feestje om weer op te mogen treden en zij zullen het publiek laten meegenieten. De laatste tijd is er daarom hard gerepeteerd om het publiek tijdens dit concert te verrassen!

Gratis toegang

Lijkt het jou leuk om met ons mee te spelen? Kom dan op zondagmiddag 12 juni samen met je opa en oma, ouders, vriendjes en vriendinnetjes of broertjes en zusjes langs! Uiteraard mag er met ons meegespeeld worden in de speeltuin, zowel op een instrument als op een toestel. De toegang is deze middag gratis. Bij goed weer vindt het concert in Speeltuin Hakkelerkamp plaats, Beuzenes 48 te Winterswijk. Gasten mogen hun eigen dekentje meenemen waarop gezeten kan worden. Bij slecht weer verhuizen we naar een overdekte locatie, MFA Pelkpark, Hakkelerkampstraat 55 te Winterswijk. Actuele informatie over het concert wordt geplaatst op de Facebook en Instagram pagina van Muziekvereniging Excelsior Winterswijk.

