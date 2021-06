Excelsior organiseert muzikale wandeling

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – Er mag weer worden opgetreden en daarom pakt Muziekvereniging Excelsior verrassend uit. Op zondag 4 juli organiseert het harmonieorkest van Muziekvereniging Excelsior ‘Excelsiors Muzikale Wandeling’. Door de uniek opgezette concertvorm loopt het publiek langs alle muzikanten van het harmonieorkest.

Wandeling langs muzikanten

De afgelopen tijd hebben de orkestleden van Excelsior in kleine groepen weer mogen repeteren. De organisatiecommissie heeft zich daarom de vraag gesteld of het ook niet mogelijk was om in kleine groepen een concert te geven. En daar is een uniek concept uit voortgekomen. Speciaal voor deze coronatijd is er gekozen voor een concertvorm waarbij er met kleine groepen muzikanten in de buitenlucht wordt gespeeld, waarbij het publiek (ook in kleine groepen) op diverse locaties langs de muzikanten loopt. Een muzikale wandeling door het prachtige Winterswijk.

De muzikanten van Excelsior brengen op acht zeer afwisselende locaties in en rond het centrum van Winterswijk muziek ten gehore. Zo staan er bijvoorbeeld ensembles (kleine groep muzikanten) in het recent aangelegde Vrijheidspark, op een intieme locatie bij de Tricotfabriek en onder de bomen in de lommerrijke Notaristuin. De verschillende ensembles spelen een muzikaal gevarieerd programma waarbij te denken valt aan bekende popsongs gespeeld door de hoorns, licht klassieke muziek door de fluiten, maar ook een passionele tango door de klarinetsectie en knallend slagwerk mag niet ontbreken. Zo is er voor ieder wat wils! De uitgezette wandelroute gaat langs alle muzikanten en hierdoor kan het publiek bij ieder ensemble genieten van een verrassend optreden. Daarnaast wordt er samengewerkt met diverse Winterswijkse horecabedrijven waardoor er op een aantal locaties in de route mogelijkheden zijn om drankjes en/of versnaperingen te kopen.

Gratis kaartverkoop

Geïnteresseerden kunnen vanaf vrijdag 25 juni een gratis toegangsbewijs afhalen bij Oonk Speciaalzaak, Misterstraat 47 in Winterswijk. Het publiek wordt verdeeld in verschillende groepen waarbij iedere groep een ander beginpunt in de route krijgt toegewezen. Op het toegangsbewijs staat per persoon het beginpunt van de route vermeldt en verwacht wordt dat men ook daadwerkelijk op dit punt start om zo te kunnen voldoen aan de coronamaatregelen. Bij het beginpunt wordt op zondag 4 juli vervolgens de routebeschrijving voor de muzikale wandeling uitgedeeld. Op die manier loopt het publiek in kleine groepen en kan de veiligheid worden gewaarborgd.

De muzikale wandeling start op alle beginpunten om 13.30 uur en duurt naar verwachting tot ongeveer 15.30 uur. Een gratis toegangsbewijs kan tot en met zaterdag 3 juli worden afgehaald bij de bovengenoemde locatie. Vanwege de coronamaatregelen zijn er een beperkt aantal toegangsbewijzen beschikbaar. Er geldt daarom op=op.

Let op: het evenement gaat door onder voorbehoud van actuele coronaontwikkelingen en goedkeuring van instanties.