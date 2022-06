Excelsior organiseert “Rondje Excelsior, muziekfestijn op het plein” 

WINTERSWIJK – Op dinsdagmiddag 28 juni organiseert Muziekvereniging Excelsior een supergaaf initiatief, genaamd “Rondje Excelsior, muziekfestijn op het plein”. Tijdens deze middag kunnen alle kinderen vanaf groep 3 uit Winterswijk kennismaken met diverse onderdelen van Muziekvereniging Excelsior. Zo maak je kennis met hout- en koperinstrumenten, slagwerk én dans. Je leert bij elk onderdeel echt muziek maken en dansen. Uiteraard word je hierbij begeleid door enthousiaste professionele docenten.

Lijkt het je leuk om muziek te maken of te dansen, maar weet je nog niet zo goed wat bij jou past? Dan is dit de perfecte middag om langs te komen, je krijgt namelijk kans om alles uit te proberen, samen met andere kinderen. De inloop is vanaf 14.30 uur, waarna om 15.00 uur het programma start. Het allerleukste is dat de middag rond 17.00 uur wordt afgesloten met een spetterend optreden voor ouders, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes of vriendjes en vriendinnetjes! Hierdoor kun je direct laten zien wat je deze middag allemaal geleerd hebt.

De locatie van “Rondje Excelsior, muziekfestijn op het plein” is MFA Pelkpark, Hakkelerkampstraat 55 in Winterswijk. Bij goed weer wordt het buiten georganiseerd, bij slecht weer verhuizen we natuurlijk naar binnen.

Tijdens deze middag staat het kennismaken met diverse instrumenten centraal, maar daarnaast garanderen we jullie ook heel veel plezier! Er zitten geen kosten verbonden aan deelname van deze middag. Opgeven kan tot 25 juni 2022 via opleiding@excelsior-winterswijk.nl. Voor meer informatie kan er gekeken worden op www.excelsior-winterswijk.nl.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....